Wonka : Explication de la fin du préquel de Charlie et la chocolaterie

Vous pensiez connaître l’histoire de Willy Wonka ? Alors la fin du film Wonka vous a probablement surpris. Voici l’explication du préquel.

Bienvenue dans un monde de pure imagination, mais qui a évolué au fil du temps : des livres de Roald Dahl aux films de 1971 et 2005 avec Gene Wilder et Johnny Depp respectivement, l’histoire du célèbre chocolatier a subi quelques changements dans Wonka.

Cette fois, le réalisateur de Paddington, Paul King, s’attèle à la narration d’une nouvelle histoire de Wonka. Bien avant la création de la fameuse chocolaterie, le film suivra le parcours qui a mené le chocolatier de zéro à héros.

Prêt à tout savoir sur Willy Wonka ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de Wonka. Attention – spoilers droit devant !

Explication de la fin de Wonka : Willy a failli tout perdre

Au début de Wonka, nous voyons le chocolatier encore méconnu (Timothée Chalamet) se rendre dans une nouvelle ville réputée pour son chocolat de qualité.

Il prévoit de faire fortune là-bas, en vendant des bonbons dans la rue pour s’acheter sa propre boutique. Sans perdre de temps, il installe son stand devant trois chocolatiers connus – Prodnose (Matt Lucas), Slugworth (Paterson Joseph) et Fickelgruber (Mathe Baynton). Finalement, le chef de la police (Keegan Michael Key) est appelé pour mettre fin à l’affaire.

Seul, Wonka n’a d’autre choix que de dormir sur un banc glacé. Bleacher (Tom Davis) le trouve et lui propose un endroit où séjourner dans la laverie de Mme Scrubbit (Olivia Colman). Une fois là-bas, une jeune fille appelée Noodle (Calah Lane) conseille à Wonka de lire attentivement les termes et conditions de la chambre en petits caractères, mais il signe quand même. Après être retourné vendre des chocolats le lendemain sans succès, Wonka découvre qu’il doit maintenant plus d’argent à Mme Scrubbit qu’il ne le pensait. Cet argent, il ne l’a pas. Sa punition est donc de travailler dans le sous-sol de la laverie pour rembourser sa dette pendant les 27 prochaines années.

Une fois installé, Wonka rencontre les autres victimes de l’arnaque de Mme Scrubbit – Abacus Crunch (Jim Carter), Piper Benz (Natasha Rothwell), Lottie Bell (Rakhee Thakrar) et Larry Chuckleworth (Rich Fulcher). Ces derniers passent leurs journées à repasser et à nettoyer pour la laverie sans jamais en sortir, bien que Wonka ait d’autres idées en tête. Il conspire avec Noodle pour s’évader de la fausse prison en distrayant Bleacher et Mme Scrubbit, son chocolat attirant désormais l’attention.

Les plans de Wonka commencent à se concrétiser

2023 warner bros.

Malheureusement pour Wonka, une partie de cette attention n’est pas forcément une bonne chose. Slugworth, Prodnose et Fickelgruber sont déterminés à le faire tomber, persuadant le chef de la police de se débarrasser de Wonka en le soudoyant avec leur chocolat.

Les trois travaillent ensemble dans une “cabale chocolatée”, comme l’appelle Abacus, stockant la majorité de leur chocolat pur dans un coffre sous l’église et gardé par un prêtre (Rowan Atkinson). Wonka se fait d’abord attraper, mais avec l’aide de l’équipe de la laverie, le complot commence à être déjoué.

En même temps, Wonka rencontre un Oompa Loompa (Hugh Grant) pour la première fois, qui avoue à Noodle voler les chocolats de Wonka. Wonka rêve de sa mère (Sally Hawkins), gardant précieusement la dernière tablette de chocolat qu’elle lui a faite.

Wonka et Noodle se rapprochent, vivant des aventures épiques à travers la ville tout en obtenant de nouveaux ingrédients pour Wonka. Le reste du personnel de la laverie s’amuse également, vendant finalement assez de chocolat collectivement pour ouvrir la boutique de rêve de Wonka. Mais la Cabale Chocolatée est déterminée à mettre fin à tout cela. Ils révèlent l’évasion de l’équipe à Mme Scrubbit, qui les aide à empoisonner le chocolat de Wonka, retournant ses clients contre lui.

Pas de panique, il y a une fin heureuse dans Wonka

2023 Warner Bros.

La Cabale Chocolatée propose à Wonka un marché : on lui offrira suffisamment d’argent pour rembourser toutes les dettes des occupants de la laverie, en échange de son départ et de son engagement à ne plus jamais fabriquer de chocolat.

Il accepte et est envoyé sur un bateau en direction de l’Arctique. Wonka rencontre à nouveau l’Oompa Loompa, qui le convainc de s’opposer au trio tout en essayant de récupérer plus de chocolat des Loompas. Ils découvrent tous deux que le bateau est piégé avec des explosifs, aussi retournent-ils sur la terre ferme.

La fin de Wonka montre l’équipe de la laverie se réunir après que Mme Scrubbit ait puni Noodle. Slugworth l’avait payée pour garder la jeune fille, révélant qu’il est en réalité lié à elle. Après avoir tenté de localiser le véritable livre de comptes du trio pour dévoiler leurs crimes, Noodle et Wonka s’introduisent dans le coffre sous l’église. La Cabale Chocolatée s’en aperçoit et les jette tous les deux dans une cuve de chocolat, les laissant pour morts. Déterminé à récupérer son dernier pot de chocolat, l’Oompa Loompa les libère tous les deux, affirmant que le pays des Loompas ne négocie pas.

Une fois à l’extérieur, le livre de comptes est révélé, ainsi que la corruption du chef de la police. Le trio est arrêté par un nouveau chef de la police et tout va bien dans la ville. Le chocolat de Wonka règne en maître, et il partage finalement la tablette de chocolat de sa mère avec ceux qui l’entourent. Noodle retrouve sa mère biologique et Wonka s’allie avec l’Oompa Loompa, lui demandant de devenir le chef dégustateur de sa nouvelle entreprise – une chocolaterie.

Et pour le reste de la distribution, c’est une scène post-générique qui décrit la fin de leur histoire – plus ou moins heureuse.

L’article continue après la publicité