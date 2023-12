Wonka : Hugh Grant a détesté jouer l’Oompa Loompa

Hugh Grant a révélé avoir “détesté” jouer l’Oompa-Loompa, rôle pour lequel il a été choisi dans le préquel musical Wonka.

L’un des films les plus attendus de cette fin d’année est sans aucun doute le préquel sur le thème du chocolat, Wonka.

Prenant place bien des années avant les événements de Charlie et la Chocolaterie, Wonka retrace la vie du célèbre fabricant de bonbons avant qu’il ne s’enferme dans sa fabrique.

Au casting de ce film haut en couleurs, on retrouve de nombreux grands noms du cinéma. Timothée Chalamet au top de sa forme alors que Dune : partie 2 fait déjà parler de lui, l’iconique Rowan Atkinson ou encore le terrible Keegan-Michael Key interprètent ainsi les personnage du préquel.

Pourtant, au milieu de tout ce beau monde, il est un acteur célèbre qui a eu un peu de mal à trouver sa place : Hugh Grant, qui a récemment révélé à quel point il détestait son rôle dans le long-métrage.

Hugh Grant n’a pas aimé son rôle de fidèle laquais de Wonka

Ce n’est un secret pour personne que jouer un personnage principalement animé ou en CGI peut être assez difficile, et Grant n’a pas été épargné par le problème.

En parlant à Metro UK, l’acteur a décrit le fait d’être constamment entouré de caméras et d’autres outils pour aider les animateurs du film à capturer son visage comme “une couronne d’épines très inconfortable.” Et il ne s’est pas gêné pour l’affirmer lors du tournage : “J’en ai fait tout un plat,” a-t-il précisé à propos des outils utilisés dans Wonka, “Je n’aurais pas pu détester davantage toute cette expérience. [Je ne savais pas] comment agir avec mon corps ou non, et je n’ai jamais reçu de réponse satisfaisante. Et franchement, ce que j’ai fait était mauvais, et tout a été remplacé par un animateur.“

L’acteur a terminé l’interview en énonçant une vérité dure : “Je déteste parfois [faire des films], mais j’ai beaucoup d’enfants et j’ai besoin d’argent.”

Hugh Grant est réputé pour sa capacité à parler sans filtre. Ironiquement, c’est justement ce trait de caractère qui a convaincu le réalisateur de Wonka, Paul King, de le recruter lui en particulier pour le rôle de l’Oompa Lumpa.

C’est en tout cas ce que le cinéaste affirmait au micro de Total Film : “La voix et l’attitude de l’Oompa Loompa venaient revisiter les livres, dans de longues chansons pleines d’humour, de sarcasme, de prétention et de mépris. Donc, je devais vraiment penser à ce personnage – et trouver quelqu’un qui puisse être un vrai enfoiré. Et là, j’ai pensé : « Ah, Hugh ! » Parce qu’il est le plus drôle, le plus sarcastique des enfoirés que j’aie jamais rencontré !”

Wonka est sorti en salles le 13 décembre 2023 en France.