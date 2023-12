Wonka : tout ce qu’il faut savoir sur le préquel de Charlie et la Chocolaterie

Timothée Chalamet est en route pour conquérir les salles dans Wonka, l’origin-story du célèbre chocolatier. Date, bandes-annonce, casting, intrigue et plus encore : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le film.

Une histoire sur les origines du mystérieux fabricant de chocolat semble être une idée étrange pour un film… Mais si le livre original de Roald Dahl nous a appris quelque chose, c’est qu’il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez créer ou vendre.

C’est pourquoi Wonka, une origin-story sur Willy Wonka et sa chocolaterie, débarque en salles. Et le héros se présentera sous les traits de la vedette du moment : Timothée Chalamet.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau long-métrage, de sa date de sortie jusqu’à son intrigue, en passant par le casting étoilé et les bandes-annonce chocolatées.

Sommaire

Wonka sortira en salles le 13 décembre 2023.

Wonka est en préparation chez Warner Bros. depuis fin 2016, année où le studio a obtenu les droits du personnage. Des reshoots ayant eu lieu en février avaient empêché sa sortie initialement prévue en mars, expliquant sa sortie en décembre 2023.

Casting de Wonka : Qui joue dans le film ?

Le casting du film est aussi fourni que prestigieux. La liste des acteurs pour les personnages nommés comprend notamment :

Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka

Hugh Grant dans le rôle d’Oompa Loompa

Freya Parker dans le rôle de Miss Bon Bon

Mathew Baynton dans le rôle de Fickelgruber

Rowan Atkinson dans le rôle du Père Julius

Sally Hawkins dans le rôle de la mère de Wonka (Mamma)

Matt Lucas dans le rôle de Prodnose

Paterson Joseph dans le rôle d’Arthur Slugworth

Keegan-Michael Key dans le rôle du Chef de police

Olivia Colman dans le rôle de Mrs Scrubbit

Calah Lane dans le rôle de Noodle

Murray McArthur dans le rôle du Capitaine du navire

Rakhee Thakrar dans le rôle de Lottie Bell

Jim Carter dans le rôle d’Abacus Crunch

Tom Davis dans le rôle de Bleacher

Simon Farnaby dans le rôle de Barnaby

Natasha Rothwell dans le rôle de Piper Benz

Simon Farnaby participe également à l’écriture de Wonka, et Paul King, notamment connu pour Paddington, en est le réalisateur.

Pour beaucoup, Chalamet est l’attraction principale du film. Jusqu’à présent, il y a eu deux versions à l’écran du personnage de Willy Wonka, interprétées par Gene Wilder et Johnny Depp, chacun proposant une vision différente du personnage. Bien que variées, les deux sont également iconiques. Timothée Chalamet doit donc jongler avec l’héritage de ses prédécesseurs, tout en apportant du renouveau : vaste programme !

En discutant du rôle pour Vogue, l’acteur a expliqué qu’il était très heureux de pouvoir interpréter le chocolatier dans un film familial : “Travailler sur un projet s’adressant à un jeune public non cynique, c’était juste un grand bonheur. C’est pourquoi j’ai été attiré par le film. Dans une époque et un climat de rhétorique politique intense, quand il y a tant de mauvaises nouvelles tout le temps, ce sera, espérons-le, comme un morceau de chocolat.”

Quant aux autres rôles, dans une interview avec le magazine Total Film, Paul King a expliqué son choix de Hugh Grant pour le rôle d’un Oompa Loompa : “J’étais enchanté par l’idée de ces êtres incroyablement petits, bien plus petits même que moi enfant. La voix et l’attitude de l’Oompa Loompa venaient de revisiter les livres – de longues chansons pleines d’humour, de sarcasme, de supériorité et de mépris. Donc, c’était vraiment juste penser à ce personnage – quelqu’un qui peut être un vrai enfoiré. Et là, j’ai pensé : « Ah, Hugh ! » Parce qu’il est le plus drôle, le plus sarcastique enfoiré que j’aie jamais rencontré !“

Bandes-annonce de Wonka

La première bande-annonce a été diffusée le 11 juillet, dépeignant toute la magie et le chocolat que vous pourriez espérer. Regardez-la ci-dessous :

Une deuxième bande-annonce, sortie le 12 octobre, révèle davantage l’intrigue du film et ses personnages, ainsi que les inventions et la magie fantaisistes de Willy Wonka.

Un clip promotionnel qui nous a finalement montré quelques-uns des talents de chanteur de Wonka est sorti le 13 novembre, que vous pouvez également regarder ci-dessous :

“Direction un monde de pure imagination, nous voilà partis.“

Intrigue de Wonka : Que se passe-t-il dans le film ?

Selon le résumé officiel de Warner Bros, Wonka “raconte l’histoire merveilleuse de comment le plus grand inventeur, magicien et chocolatier du monde est devenu le célèbre Willy Wonka que nous connaissons aujourd’hui.“

Comme le montre la bande-annonce, Wonka va affronter un Cartel du Chocolat et prendre d’assaut le monde de manière chaotique avec ses idées de bonbons inventives. Le film abordera également sa relation avec sa mère et son amitié avec une jeune orpheline.

Le film sera une histoire des origines du célèbre roman de Roald Dahl de 1964, Charlie et la Chocolaterie, et comme les adaptations précédentes, il sera une comédie musicale. Comme décrit par Deadline : “Wonka marquera la première fois de Chalamet dans une démonstration de ses talents de chanteur et de danseur avec plusieurs numéros prévus dans le film. Il a été le premier choix pendant un certain temps, mais l’organisation était un obstacle à surmonter, car l’entraînement pour ces numéros a fait partie de la préparation pour ce film.”

Cependant, le réalisateur Paul King a déclaré dans une interview avec Total Film qu’il le voit plus comme un film avec de la musique, plutôt qu’une comédie musicale : “Les Oompa Loompas chantent beaucoup dans le livre, et Dahl utilise toujours la poésie,” a-t-il ainsi expliqué, avant de préciser : “Mais je ne voulais pas que cela devienne simplement une comédie musicale où les gens chantent des dialogues entre eux sans raison discernable. J’avais l’impression que c’était plus un film avec des chansons qu’une comédie musicale.“

Le casting a également écarté l’idée que l’histoire serait sombre ou morbide. Lors d’une interview pour Time en 2021, Chalamet a décrit Wonka de cette manière : “Ce n’est pas une manière d’exploiter les émotions les plus sombres de la vie. C’est plutôt une célébration de l’excentricité et de l’acceptation de vos facettes les plus étranges et qui ont du mal à trouver leur place.“

Rendez-vous donc en salles dès le 13 décembre 2023 pour découvrir Wonka.