Secret Invasion : Maria Hill est-elle morte ?

L’épisode 1 de la nouvelle série du MCU, Secret Invasion vient de sortir, et il se termine sur un véritable coup de théâtre, laissant les fans dans le doute, Maria Hill est-elle morte ?

Le pilote de la nouvelle série Secret Invasion voit Nick Fury (Samuel L. Jackson) revenir sur Terre, où il retrouve Maria (Cobie Smulders) et Talos (Ben Mendelsohn). Depuis les événements d’Endgame, alors qu’il était absent en gérant S.A.B.E.R., une faction Skrull radicale dirigée par Gravik (Kingsley Ben-Adir) a commencé ses efforts pour infiltrer la planète et détruire l’humanité.

L’article continue après la publicité

Son plan est simple : conduire le monde vers une guerre totale, s’emparer de toutes ses ressources et en faire leur foyer. Cependant, Maria se retrouve prise dans le feu croisé de l’un de ses complots. Mais alors, est-elle morte ? Attention, spoilers à suivre…

Maria Hill est-elle morte dans Secret Invasion ?

Oui, Maria Hill est morte dans le premier épisode de Secret Invasion.

La fin du premier épisode voit Gravik exécuter son plan pour bombarder Moscou lors de la Journée de l’Unité, avec plusieurs explosions secouant la place Vossoyedineniye tuant des centaines de civils.

Alors que les gens autour d’elle tentent de fuir, Maria aperçoit Fury et se dirige vers lui .Il lui tire alors dans le ventre, tombe à terre, et lui se tient debout au-dessus d’elle avec son pistolet, prêt à la tuer.

L’article continue après la publicité

Disney+

Bien sûr, ce n’est pas le vrai Fury, c’est Gravik. Lorsque le véritable Fury arrive, il lui sourit avant de reprendre sa véritable forme et de disparaître dans la foule. Alors que Fury vérifie l’état de Maria, elle dit : “C’était toi.” Il répond : “Ce n’était pas moi.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Quelques secondes après, Maria meurt et l’épisode se termine avec une vue de son corps sans vie sur le sol.

Dans une interview accordée à TV Line, Cobie Smulders a déclaré qu’elle était “ravie” de la série. “C’est très bien fait, et c’est un ton très différent de ce que j’ai vu dans le MCU. Je veux dire, avoir Sam Jackson dans quoi que ce soit est toujours un plaisir à regarder, mais je pense que cela met vraiment son personnage en place d’une manière très intéressante que j’ai toujours voulu voir“, a-t-elle déclaré.

L’article continue après la publicité

Smulders a également déclaré que c’est “la profondeur la plus grande que j’ai pu montrer de Maria Hill… c’est la beauté de ces séries que Marvel réalise, vous êtes vraiment capable d’obtenir l’histoire de ces personnages.

Quelles sont les conversations qui ont lieu lorsqu’ils sont simplement assis à boire un café ? Ce n’est pas comme : ‘On doit attraper les méchants ! On doit obtenir cette chose ! On doit encore sauver le monde ! C’est plutôt : ‘Discutons, allons faire une promenade.’ On a l’occasion de voir ces genres de moments et d’être un peu plus intime avec les personnages.“

L’article continue après la publicité

L’épisode 2 de Secret Invasion sera diffusé sur Disney+ le 28 juin.