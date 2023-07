Secret Invasion Épisode 3 : G’iah est-elle morte ?

L’épisode 3 de Secret Invasion a une fin vraiment surprenante, et les fans se demandent si le personnage de G’iah, joué par Emilia Clarke, est vraiment mort.

Emilia Clarke a fait ses débuts dans le MCU dans le premier épisode de Secret Invasion, incarnant G’iah, la fille séparée de Talos. Nous la retrouvons alignée avec Gravik, le leader d’une rébellion Skrull déterminée à infiltrer l’humanité et à causer l’extinction de la race humaine, tout en se transformant lui-même en Super-Skrull.

Cependant, elle n’est pas avide de chaos comme son patron. Nous l’avons vue hésiter face aux carnages de Gravik, et dans l’épisode 3, elle devient une aide secrète pour Talos alors que ses opérateurs tentent d’abattre un avion des Nations Unies, ce qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale.

Mais les derniers moments de l’épisode sont assez surprenants, et les fans ne se demandent qu’une chose : G’iah est-elle morte ?

G’iah est-elle morte dans Secret Invasion ?

Oui, G’iah a été tuée dans l’épisode 3 de Secret Invasion.

Gravik l’a accusée d’être une taupe au début de l’épisode, après que la police a été informée de la mort de Brogan. Elle a réussi à détourner ses soupçons, et lorsqu’il est allé rencontrer Talos, elle donne à son père des informations confidentielles sur l’avion que Gravik espère détruire.

Plus tard, Talos et Nick Fury se rendent chez Bob Fairbanks, l’homme responsable de l’ordre de la frappe sous-marine, sauf que ce n’est pas Bob, mais un Skrull qui a pris son identité. Il refuse de donner le code de terminaison, et quand il insulte Talos à propos de sa relation avec G’iah, Talos lui tire dessus dans la poitrine. Il téléphone ensuite à G’iah et lui demande de trouver le code, ce qu’elle réussit à faire.

Talos lui dit alors de s’échapper, mais Gravik l’arrête. Il lui dit de se retourner, mais elle refuse. “Es-tu un leader des Skrulls ou notre pire ennemi ?“, demande-t-elle, mais elle est brusquement abattue. On la voit alors revenir à sa forme de Skrull avec une blessure par balle dans la poitrine.

C’est la deuxième mort majeure de la série après le meurtre de Maria Hill dans le premier épisode.

L’épisode 4 de Secret Invasion sera disponible sur Disney+ le 12 juillet.