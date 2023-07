Secret Invasion Episode 4 : Talos est-il mort ?

L’épisode 4 de Secret Invasion se termine par un effort bourré d’action pour sauver le Président des États-Unis, mais une question demeure, Talos est-il mort ?

Considérant son temps d’écran rapide de 38 minutes, le quatrième épisode de Secret Invasion est un épisode clé de la série. Nous obtenons une confirmation totale que Rhodey est un Skrull (bien qu’il ne soit pas clair si le vrai Rhodey est enfermé quelque part), G’iah revient en tant que Super-Skrull, et nous en apprenons plus sur le parcours de Fury et Priscilla.

Mais l’élément le plus notable est la dernière attaque terroriste de Gravik : une embuscade sur le convoi du Président Ritson après son atterrissage en Angleterre, organisée pour faire croire que ce sont les Russes.

Cependant, tout cela se termine sur un événement marquant, la mort de Talos. Mais est-il vraiment mort ?

Talos est-il mort dans Secret Invasion ?

Oui, Talos est mort dans l’épisode 4 de Secret Invasion.

Plus tôt dans l’épisode, il retrouve sa fille et lui explique son espoir pour que le président, comme tout le monde sur la planète puissent enfin voir le cœur des Skrulls afin de leur permettre de rester. Cependant, elle le traite de délirant et s’en va furieuse.

Vers la fin, Talos et Nick Fury se précipitent pour sauver Ritson alors que Gravik et son équipe déchirent le Service Secret. Alors que Talos tente de pénétrer dans la voiture du président pour le sauver, il est abattu par Kagon. Sa blessure ne l’arrête pas, mais elle le fait lentement revenir à sa forme Skrull.

“C’est un sacré alien“, dit un soldat à proximité alors qu’ils remarquent le visage vert de Talos, mais Fury insiste sur le fait qu’il est avec lui. Une fois le président sécurisé, ce même soldat aide Talos à se lever, mais Fury remarque quelque chose d’étrange. “Posez-le maintenant“, lui dit-il, et après qu’il l’ait abattu, il est révélé que c’est Gravik déguisé. Gravik poignarde alors Talos en plein cœur, le tuant, et lorsque Fury tente de tirer à nouveau sur Gravik, ses pouvoirs lui permettent de se régénérer instantanément.

L’épisode se termine avec Fury qui s’éloigne avec le président, laissant le corps de Talos parmi les morts alors que les renforts arrivent.

Bien que la mort de Talos semble définitive, nous venons littéralement de voir G’iah revenir à la vie, alors qui sait ?

L’épisode 5 de Secret Invasion sera disponible sur Disney+ le 19 juillet.