Pourquoi le chapitre 1091 de One Piece ne sort pas cette semaine ?

Le chapitre 1091 de One Piece prépare le terrain pour l’arc d’Elbaf. Pourtant, le manga est de nouveau reporté cette semaine. Découvrez pourquoi.

One Piece enchaîne les pauses depuis quelque temps. La série vient tout juste de commencer les aventures de Luffy et a confirmé l’arc d’Elbaf. Mais alors que les fans s’attendent à encore plus d’action, la série s’accorde une nouvelle pause.

Le chapitre récent se termine avec Luffy, choqué après avoir ressenti la présence de Kizaru sur l’île Egg Head. Même s’il ne réalise pas que la personne qu’il ressent est Kizaru, il sait au moins que cet ennemi est aussi puissant.

Le chapitre à venir mettra probablement en scène la rencontre des Straw Hats avec Kizaru et marquera la transition entre deux arcs.

Mais avant d’aller plus loin, découvrez pourquoi le chapitre 1091 de One Piece est reporté.

Le chapitre 1091 de One Piece est retardé à cause de la série en live-action

Le chapitre 1091 de One Piece est prévu pour le 3 septembre au lieu du 27 août. La raison de ce délai est le planning chargé d’Eiichiro Oda concernant l’adaptation en live-action. Même avant son opération des yeux, la série avait connu plusieurs pauses, qui se sont multipliées par la suite. Si l’on exclut les pauses du Shonen Jump, presque chaque chapitre a été retardé depuis plus d’un mois maintenant.

Dans le numéro 36-37 du WSJ, Oda a adressé une note d’excuse à ses fans, déclarant : “Désolé pour ce calendrier irrégulier avant la sortie de la série Netflix.” Heureusement, la sortie de la série en live-action approche, ce qui signifie que c’est la dernière pause régulière que prend le manga. Après le chapitre 1091 de One Piece, Oda reprendra son rythme habituel, avec une pause toutes les 3-4 semaines.

Le dernier chapitre confirme que les Straw Hats se dirigeront (ou plutôt fuiront) vers Elbaf, accompagnés de Bonney et Vegapunk. Une nouvelle île promet de nombreuses aventures pour notre équipage préféré.

Même si plusieurs questions demeurent sans réponse concernant les statues de Law et Garp, les fans ont déjà les yeux rivés sur le nouvel arc.

Elbaf est une île cruciale qui renferme de nombreux mystères sur le Siècle Perdu. Plusieurs théories suggèrent que le quatrième Road Poneglyph, disparu depuis plus de vingt ans, se trouve en réalité à Elbaf. De plus, concernant les recherches de Jaguar D. Saul sur le Siècle Perdu, les fans découvriront davantage de secrets sur la véritable histoire du monde. Robin utilisera ses compétences pour déchiffrer des informations essentielles avec l’aide de Saul et Vegapunk.

