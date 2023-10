One Piece : y aura-t-il une pause après le chapitre 1094 ?

Le chapitre 1094 de One Piece est prêt pour sa sortie cette semaine, et les lecteurs se demandent si une pause est prévue après sa publication : entre son travail pour la série en live-action et son manga, l’auteur est en effet au four et au moulin.

Les pauses fréquentes du manga One Piece sont devenues la norme. En raison de l’emploi du temps chargé d’Eiichiro Oda avec la série en live-action, l’œuvre du mangaka a clairement été mise au second plan pendant quelques semaines. Au point que les fans s’inquiètent pour la santé d’Oda.

Après la première diffusion de la série live-action le 31 août sur Netflix, le manga devait normalement reprendre son rythme habituel. Après quelques semaines, One Piece a livré deux chapitres consécutifs, les 1092 et 1093. Cependant, le chapitre 1094 a été retardé en raison de l’emploi du temps chargé de l’auteur. Or, le manga est actuellement dans une phase cruciale, car il est censé passer à un nouvel arc.

Y aura-t-il une pause entre les chapitres 1094 et 1095 de One Piece ?

Le chapitre 1094 de One Piece sortira le 8 octobre et le chapitre 1095 est d’ores et déjà promis pour le 15 octobre. Il ne devrait donc pas y avoir de pause après le chapitre de cette semaine. De plus, le Shonen Jump ne fera normalement aucune pause pour le reste de l’année. Par conséquent, s’il y a des retards après le chapitre 1095 de One Piece, ils seront avant tout dus à l’emploi du temps d’Oda.

Eiichiro Oda est le directeur exécutif de la série live-action et supervise la production et la promotion de l’adaptation depuis un certain temps. Ses efforts ont porté leurs fruits, la série étant un énorme succès mondial sur la plateforme du géant du streaming. Fort de cette réussite, Netflix a très vite annoncé une saison 2, sans donner davantage de détails (mais on peut prévoir l’arrivée de Chopper dans l’équipage).

Suite à la première diffusion de la première saison, Oda a promis de se concentrer davantage sur son manga. Cependant, avant les pauses fréquentes, il prenait généralement un break toutes les 3-4 semaines, comme la plupart des mangakas. Il devrait justement retourner à ce rythme, et prévoir ses pauses toutes les 3 semaines :

entre les épisodes 1096 et 1097

entre les épisodes 1099 et 1100

etc…

Pour rappel, le premier arc de la Saga Finale est sur le point de se terminer dans quelques semaines…