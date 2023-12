Le Monde après nous sur Netflix : la présence de la série Friends expliquée

Le nouveau thriller apocalyptique de Netflix a offert beaucoup de détails croustillants aux fans, qui se sont amusés à décortiquer le film. Et là où certains spectateurs ont vu une incohérence dans l’utilisation de la série Friends, le réalisateur a proposé un autre point de vue.

Adapté du roman de Rumaan Alam, best seller de 2020, Le Monde après nous s’est rapidement hissé en tête des classements de Netflix. Il faut dire que ce drame au goût d’apocalypse et aux images parfois étranges a de nombreux arguments pour convaincre son visionnage : et en premier vient son casting étoilé. Entre Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Myha’la Herrold, les performances ne pouvaient qu’être réussies.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autant plus que les scènes ont été jouées devant la caméra de Sam Esmail, déjà créateur d’une autre série bien connue du public et acclamée : Mr Robot. Alors quand le réalisateur et scénariste décide de renforcer l’intrigue de la cyberattaque en plein milieu d’une fin de monde venant bouleverser les vacances de l’américain moyen, les spectateurs se disent conquis.

Mais cette fois, le dernier détail relevé par les spectateurs a fait l’objet de nombreux débats. En effet, Rose, la petite de la famille Sandford, est une véritable adoratrice de la série Friends… dans laquelle joue Julia Roberts, l’interprète d’Amanda Sandford dans Le Monde après nous. Incohérence ou clin d’oeil génial ? Pour le réalisateur, ça va plus loin que ça.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les spectateurs du Monde après nous repèrent une grosse incohérence avec la série Friends

Dans Le Monde après nous, Rose Sandford (Farrah Mackenzie), la fille d’Amanda (Julia Roberts) et de Clay (Ethan Hawke), est une grande fan de Friends. On ne va clairement pas lui jeter la pierre, mais ce choix semble présenter un problème de taille aux yeux de nombreux spectateurs. En effet, Julia Roberts fait une apparition dans la sitcom, sous les traits de Susie Moss.

Pourquoi Rose n’a-t-elle pas remarqué la copie conforme de sa mère dans la série ? De nombreux membres du public Netflix se sont posé la même question, y voyant un problème scénaristique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“La petite qui regarde Friends sur sa tablette ne va pas en revenir quand Julia Roberts apparaîtra.”

“Plot twist dans Le Monde après nous… la fille regarde l’épisode de Friends avec Julia Roberts” a ainsi plaisanté un internaute sur Twitter, un autre ajoutant sur un ton plus perplexe : “La fille obsédée par Friends dans Le Monde après nous n’avait absolument rien à dire sur le fait que sa mère soit dans un épisode. Pas. Un. Mot.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Dans les livres, l’adolescente est loin d’être aussi attirée par la célèbre série. La scène du bunker dans le roman la décrit bien comme insérant un DVD dans le lecteur, mais elle n’est pas fascinée par l’histoire. Ce qui la réconforte, c’est simplement le son de la télévision, qui reste en fond.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais alors, comment l’adaptation a-t-elle pu passer à côté de ce détail, en faisant une erreur flagrante ? Peut-être, tout simplement, parce que ce n’était pas une erreur.

Le réalisateur du Monde après nous explique le lien entre le film et la série Friends

netflix

Faire de Rose une fanatique de Friends, c’était en réalité un choix d’adaptation. Et pour le réalisateur, ce que des spectateurs considèrent comme une erreur ne devrait même pas poser problème.

Lors d’une interview auprès de The Hollywood Reporter, le cinéaste a ainsi expliqué : “L’univers que je crée pour ces films est légèrement différent de notre réalité. Il doit l’être, évidemment. Ils sont interprétés par des acteurs qui sont dans notre monde. Donc, mon explication méta et alambiquée est que lorsque Rose regarde Friends et voit Julia dedans, elle remarque une ressemblance avec sa mère, mais évidemment, elle l’ignore parce que ce n’est pas sa mère.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sam Esmail s’est par la suite davantage expliqué concernant l’obsession de Rose pour la sitcom, alors que le monde autour d’elle s’effondre. Au micro de Tudum, le site d’informations de Netflix, il a présenté la chose à sa manière : “Pour moi, cela représentait l’évasion pure. Dans des moments de crise où nous avons perdu de vue notre humanité commune, où nous nous sentons isolés, nous voulons fuir vers le confort. Et pour Rose, j’ai pensé que son voyage ne serait complet qu’après avoir regardé le dernier épisode de sa série préférée.“

Justement, Le Monde après nous se termine sur la petite de la famille Sandford qui regarde l’écran avec un grand sourire. Et pour ceux qui se sentiraient déboussolés face à une fin aussi abrupte, on vous offre notre interprétation complète ici.

L’article continue après la publicité