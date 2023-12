Le Monde après nous : Quelle est la signification des cerfs ?

Le nouveau film de Netflix, Le Monde après nous, regorge de messages cachés étranges. Au milieu de tout ça, quelle est la signification derrière les cerfs ?

Le dernier drame apocalyptique de Netflix, avec Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke, soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Le synopsis du film sur la plateforme de streaming indique : “Une famille qui rêvait d’une pause dans une luxueuse maison de location plonge en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tout appareil – et l’irruption de deux inconnus.”

Alors que la distribution étoilée tente de découvrir ce qui se passe, une des questions restées sans réponse est celle de la signification des cerfs. Voici plusieurs pistes d’interprétation.

Attention, cet article va spoiler le film Le Monde après nous

La présence étrange des cerfs dans Le Monde après nous

Tout au long de l’histoire, dans le film de Sam Esmail comme dans le roman original signé Rumaan Alam, Rose (Farrah Mackenzie) remarque un nombre croissant de cerfs entourant la maison.

Dans le film, les spectateurs apprennent qu’une catastrophe environnementale est survenue dans le sud du pays suite à la cyberattaque. Un rapport radio dans la voiture de Clay (Ethan Hawke) indique que la catastrophe affecte les schémas de migration des animaux. Cela s’étend donc également aux oiseaux, ce qui explique la présence des flamants roses dans la piscine. Mais il y a quelque chose qui paraît différent avec les cerfs dans Le Monde après nous.

Lorsque la famille Sandford arrive à leur maison de vacances, Amanda (Julia Roberts) remarque à quel point il est incroyable de voir une biche avec son faon dans le jardin. Rose observe ensuite plus tard une harde entière après la coupure de courant. L’adolescente suggère alors auprès de son frère Archie (Charlie Evans) que les animaux pourraient être en train de leur dire quelque chose. Quant au père, il affirme qu’il s’agit d’un “bon signe” sans trop y réfléchir vraiment.

Que signifient les cerfs dans Le Monde après nous ?

Le film Le Monde après nous n’offre aucune réponse évidente sur le rôle des cerfs. Mais leur présence peut toutefois revêtir plusieurs significations.

Tout d’abord, l’histoire de la migration peut se suffire à elle-même. Certains cerfs migrent en effet, parfois sur de longues distances. Les bêtes ont donc peut-être été tout simplement perturbées par un mélange de radiations, de bruits stridents et autres signaux en plein chaos, comme le dit la radio.

Mais leur comportement étrange sert également les propos des auteurs : le romancier Rumaan Alam comme le réalisateur Sam Esmail ont en effet pris le parti de perdre les spectateurs autant que les personnages. L’apocalypse, vécue à l’échelle de l’individu, met les protagonistes dans une situation qui les dépasse. Sans les habituelles sources de connaissances comme Internet, la radio ou autres, nos deux familles n’arrivent plus à interpréter le monde qui les entoure. Et le choix des cerfs est très utile pour faire ressentir ce sentiment de perplexité aux spectateurs, qui n’ont pas davantage de réponses que les personnages.

Enfin, une séquence en particulier peut offrir une troisième hypothèse : les cerfs sont la représentation d’un monde prêt à changer… contrairement aux personnages, trop centrés sur eux-mêmes et leurs a priori. Une “tare” que G.H. Scott (Mahershala Ali) déplore souvent. Ainsi, alors que ce dernier et Clay se présentent au domicile d’un survivaliste pour le supplier de les aider, le montage alterné nous montre également la rencontre de Ruth et Amanda avec une harde gigantesque de cerfs et de biches dans la forêt.

Les animaux ne sont pas particulièrement agressifs, et il en va d’abord de même du côté de Clay, H.G. et Danny (Kevin Bacon). Mais soudain, Amanda surgit dans le champ de la caméra et hurle face aux cerfs, qu’elle ne comprend pas et donc considère automatiquement comme un danger. De la même manière, et comme en réponse au comportement de la mère de famille, Danny décide au même moment de braquer H.G., le cataloguant dans le rang des menaces, se fermant à tout dialogue.

Sans le bon sens de Clay, le survivaliste et l’ancien trader se tireraient probablement l’un sur l’autre. Quant aux cerfs, après avoir observé, stoïques, les deux humaines s’égosiller face à eux, ils choisissent de repartir. Directement après, comme en conséquence ou une suite logique de ces comportements fermés, les deux jeunes femmes assistent au bombardement de New York.

À ce parallèle entre la capacité à rester ou non ouvert d’esprit dans deux situations différentes, vient s’ajouter les plans sur les animaux qui observent les humains. Les gros et moyens plans sur le regard des bêtes font d’elles des témoins de l’humanité, renvoyant les personnages à leur incapacité à appréhender le monde lorsqu’il change, et les laisse sur le carreau.

Le Monde après nous est volontairement nébuleux, tout comme sa fin, qu’on vous interprète plus en détails ici.