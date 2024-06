Promo EA FC 24 Copa America : date de sortie prévue, packs…

Avec la Copa America 2024 à l’horizon, des fuites ont révélé que la compétition devrait également arriver sur EA FC 24. Voici alors tout ce que nous savons.

Depuis sa sortie, EA FC 24 a proposé une multitude de promotions, et il semble qu’une promo Copa America pourrait être la prochaine. L’événement TOTS en cours est le plus grand depuis le lancement du jeu et les développeurs ont encore plus de surprises prévues pour les semaines à venir, en commençant par la mise à jour très attendue de l’Euro 2024.

Cependant, le Championnat d’Europe n’est pas le seul tournoi international à débuter en juin, puisque la Copa America 2024 commence seulement six jours plus tard. Le tournoi sud-américain pourrait également faire son apparition dans Ultimate Team, ce qui enthousiasme déjà les fans.

Voici alors tout ce que nous savons sur la promo Copa America d’EA FC 24.

Bien que la promo, ou la date de début, n’aient pas encore été confirmées, l’événement Copa America d’EA FC 24 devrait commencer avant le 20 juin. Le tournoi réel débute le même jour, il est donc probable que l’événement en jeu commence avant, comme c’est le cas avec la mise à jour de l’Euro 2024.

Copa America 2024 dans EA FC 24 : À quoi s’attendre

Selon des fuites de AsyFutTrader sur X/Twitter, la promo Copa America introduira de nouveaux packs dans Ultimate Team. Ces packs contiendront des joueurs des nations sud-américaines participant au tournoi.

En plus de cela, vous pouvez vous attendre à des objets joueurs spéciaux ajoutés via des Objectifs et des DCE. Cependant, il est encore incertain si ces objets joueurs auront des designs uniques comme lors d’autres promos.

Quant à un mode tournoi dédié, cela semble peu probable pour la Copa America 2024. Un mode jouable Euro 2024 est déjà en préparation et inclura des stades authentiques, des équipes, des maillots, et plus encore. Cela réduit la possibilité que la Copa America reçoive un traitement similaire, car il est probable que les ressources aient été consacrées à la mise à jour Euro à venir.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la promotion Copa America d’EA FC 24. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d’informations.