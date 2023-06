La progression “insatisfaisante” de Diablo 4 critiquée par les joueurs

Si le lancement de Diablo 4 a globalement été très bien reçu, certains joueurs estiment que la progression principale du jeu fait défaut, certains allant même jusqu’à dire que “quelque chose semble très, très dérangeant dans la progression du jeu”.

La plupart des sorties de jeux AAA en ligne ont tendance à présenter une multitude de problèmes de connectivité, mais Diablo 4 a pour le moment largement réussi à les éviter.

Certes, des erreurs telles que le code d’erreur 315306 et le code d’erreur 316751 ont récemment gêné les utilisateurs, mais en dehors de ces quelques problèmes techniques, les joueurs ont généralement fait l’éloge de Diablo 4.

Cependant, l’élan du jeu pourrait être sur le point de rencontrer une résistance puisque les fans ont récemment critiqué le système de progression du jeu. Les joueurs estiment que plusieurs aspects clés nuisent à l’expérience dans son ensemble.

La progression dans Diablo 4 entachée par des facteurs importants

Selon l’utilisateur Reddit TheStarNomad dans un post intitulé “La progression n’est pas satisfaisante“, il a décrit comment son parcours personnel avec Diablo 4 ne lui offrait pas tout ce qu’il espérait.

“J’espère être le seul dans ce cas. Mais quelque chose semble très, très dérangeant dans la progression de Diablo 4. Je sais qu’Internet adore la misère et les plaintes, et je déteste absolument ressentir cela. J’avais juste besoin de l’extérioriser. Je ne savais pas comment autrement traiter ce choc.“

Il a ensuite expliqué par le biais de nombreux paragraphes qu’il apprécie divers principes fondamentaux du jeu, notamment l’histoire, le monde et la conception sonore, entre autres choses, mais que tous ces éléments ne lui permettent pas d’être complètement ancré dans le jeu.

Parmi les problèmes cités, TheStarNomad a notamment mentionné les différences minimes de rareté des équipements, le niveau dynamique suggéré dans le monde, le rythme des combats, et le sentiment que la progression de la puissance interne du joueur semble minimale.

Mais ce joueur n’est pas seul à penser cela du jeu puisque de nombreux autres utilisateurs ont rapidement soutenu son opinion. “La mise à l’échelle du niveau est un peu agressive“, a déclaré un joueur, et un autre est allé jusqu’à dire que “la mise à l’échelle du niveau est fondamentalement une mauvaise conception du jeu“.

La mise à l’échelle du niveau est certainement le point qui a suscité le plus de discussion pour le moment au sein de la communauté du jeu : “C’est bien là le problème. Chaque jeu de nos jours sort avec une mise à l’échelle dynamique et c’est vraiment nul. Surtout dans un ARPG où la progression fait littéralement tout. Vous réalisez que la seule chose que la “mise à l’échelle dynamique” est, c’est essentiellement de transformer votre niveau en un cosmétique, n’est-ce pas ? Ce n’est pas une fonctionnalité ajoutée, c’est la suppression de ce qui était autrefois un gameplay bien conçu et agréable.” a commenté avec colère un joueur de D4.

Cette déclaration sur Reddit compte déjà plus 1 000 commentaires et les réactions et les réponses continuent d’affluer.

Il reste maintenant de voir comment Blizzard va décider de modifier le jeu à l’avenir afin de satisfaire tout le monde.