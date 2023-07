Alors que le lancement de la Saison 1 de Diablo 4 est imminent, il est plus que jamais temps de dresser le bilan des premières semaines du quatrième volet de la célèbre franchise de Blizzard.

Après de très longues années d’attente, le tant attendu nouvel opus de Diablo a fait son entrée dans le paysage vidéoludique le 6 juin 2023. Alors que Diablo 3 avait fait ses débuts en 2012, ce nouveau volet était attendu de pied ferme par les fans de la franchise. D’autant plus qu’avec Diablo Immortal, les développeurs n’étaient parvenus qu’à attiser l’ire de la communauté.

L’article continue après la publicité

Sur le papier Blizzard avait promis de donner aux joueurs ce qu’ils veulent avec une ambiance beaucoup plus “sombre”, davantage en phase avec l’univers de la licence. Si le contrat semble avoir été respecté dans l’ensemble, ce qui a poussé un grand nombre de joueurs à sauter le pas, les développeurs ont besoin de rectifier le tir sur bien des points, notamment en ce qui concerne l’endgame.

Alors que la bêta de Diablo 4 a battu tous les records, devenant “la plus importante bêta de l’histoire de la série” avec près de 62 millions d’heures de jeu enregistrées, le succès a-t-il était autant au rendez-vous au cours des semaines qui ont suivi ?

L’article continue après la publicité

Combien de copies de Diablo 4 ont été vendues jusqu’à présent ?

Les données officielles les plus récentes proviennent d’un communiqué de presse diffusé par Blizzard le 12 juin 2022. Dans l’annonce, ils ont révélé qu’en seulement cinq jours, les ventes de Diablo 4 avaient dépassé les 666 millions de dollars de revenu.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les estimations des ventes à partir de ce chiffre suggèrent qu’entre 9 et 10 millions de copies du jeu ont été vendues. Ce nombre a probablement augmenté depuis la publication de ces chiffres et continuera de croître.

Blizzard a déclaré que Diablo 4 est le “jeu Blizzard le plus rapidement vendu de tous les temps”, dépassant allégrement Overwatch et Starcraft II. Leur précédent jeu le plus rapidement vendu était Diablo 3, qui s’était vendu à 3,5 millions d’exemplaires dans les 24 heures suivant sa sortie.

L’article continue après la publicité

Chronologie des ventes totales de Diablo 4

Alors que Diablo 4 n’en est encore qu’à ses balbutiements, il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes lors moments phares de son évolution, comme le lancement de la toute première saison le 20 juillet 2023.