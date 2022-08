Warzone Saison 5 – Last Stand : Date, nouvelles armes, modes de jeu…

Activision a révélé les détails de l’ultime saison de Warzone : Last Stand. Découvrez les changements prévus pour Caldera, les nouveaux modes et armes et le retour d’antagonistes iconiques.

Call of Duty: Warzone approche à grands pas de la Saison 5, qui sera la dernière mise à jour majeure du battle royale avant la sortie du très attendu Warzone 2.

Désireux de finir en beauté, Infinity Ward, Raven Software et Activision ont prévu un final de folie pour Warzone, avec de nombreuses nouveautés qui valent le coup d’œil.

La Saison 5 de Warzone commencera le mercredi 24 août 2022 à 18h (France métropolitaine/UTC+2). Elle sera disponible immédiatement après la fin de la Saison 4.

La date a été confirmée par Raven Software, même s’il n’est jamais exclu qu’une mise à jour de cette ampleur subisse quelques délais.

Des changements massifs pour Caldera

La map Caldera va subir de nombreux changements pour la Saison 5 de Warzone. Une éruption volcanique va se déchaîner sur l’île, et vous pourrez même observer la lave couler près du POI Peak entre deux affrontements.

De plus, un nouveau Goulag va faire son apparition : “Combattez pour un redéploiement dans le nouveau Goulag au thème volcanique. Venez à bout de vos ennemis dans cette nouvelle fosse à duel inspirée par un Goulag très apprécié, et gagnez le droit de réclamer une seconde chance de victoire.”

Météo et éclairage

D’après la roadmap de Warzone Last Stand, Caldera va avoir droit à des changements de luminosité bien mérités. Maintenant que l’orage est passé, il est temps pour cette charmante île d’être baignée de quelques rayons de soleil.

Même la fumée dense du volcan ne suffira pas à occulter complètement occulter les rayons du soleil. De plus, Rebirth Island aura également droit à des changements avec “un coucher de soleil chaud et apaisant, plongeant la map dans des teintes vibrantes.”

5 nouveaux objets pour Warzone Saison 5

4 nouveaux objets vont débarquer à l’occasion de la Saison 5 de Warzone. Chacun va apporter une nouvelle mécanique sur le champ de bataille et étendre encore la variété de gameplay.

Doomsday Station

Cet étrange appareil sismique sera disponible dans le mode de jeu Battle Royale principal de Caldera. Lorsque vous l’utiliserez, plusieurs hélicoptères ennemis entoureront votre position.

Des troupes vous prendront littéralement d’assaut, et votre objectif sera de défendre votre position. Si vous survivez à cet assaut, vous obtiendrez de puissants objets et une Montre unique pour votre Opérateur.

Seulement une Station Doomsday apparaîtra par partie, avec de nombreux points d’apparition possibles. Payez les 10 000$ requis pour l’activer, et que le spectacle commence !

Supply Box UAV

En activant cette nouvelle Killstreak, vous pourrez profiter d’une aide précieuse dans la recherche d’items. Pendant environ 15 secondes, tous les coffres non ouverts seront indiqués sur votre carte.

Personal Supply Box

Voilà une caisse de ravitaillement qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte. Ouvrez un Personal Supply Box pour immédiatement être équipé de votre classé préférée. De plus, tous les membre de l’escouade recevront un énorme boost d’XP.

Rage Serum

Cette nouvelle amélioration de terrain transforme son utilisateur en véritable boule de nerfs. Le Sérum de Rage augmente drastiquement les dégâts au corps à corps, la distance de saut, et le pouvoir étourdissant des armes de mêlée et des points.

Comme un avantage ne vient jamais sans son inconvénient, votre opérateur deviendra nettement plus bruyant et aura plus de difficultés à se remettre des étourdissements et des flash.

Les nouvelles armes de Warzone Saison 5

Qui dit nouvelle Saison dit évidemment nouvelles armes ! Dans Last Stand, ce n’est pas moins de 5 jouets qui viendront compléter votre arsenal. Deux d’entre elles seront disponibles dès le lancement de la Saison 5 via le Battle Pass.

Fusil énergétique EX1 (au lancement de la Saison 5)

Mitraillette RA 225 (au lancement de la Saison 5)

Revolver Valois (peu après le lancement)

Fusil d’assaut BP50 (Mi-saison)

Fusil d’assaut Lienna 57 (Mi-saison)

Les nouveaux modes de jeu et événements

Opération : Last Call

Disponible dès le lancement de la Saison 5, Last Call est un monde de jeu inspiré de l’incontournable mode multijoueur Recherche et Destruction. Les joueurs seront appelés à attaquer ou défendre le site de la bombe autour de Caldera.

Lava Rock

Comme si un champ de bataille n’était pas suffisamment dangereux, la Saison 5 ajoute une éruption volcanique à l’équation. Dans Lava Rock, un compteur volcanique vous tiendra informer de l’activité de Caldera. Lorsque d’énormes rochers magmatiques s’abattront sur la map, vous aurez tout intérêt à trouver un abri.

Heroes vs Villains

Heroes vs villains sera le plus gros événement communautaire de Warzone Saison 5. Les joueurs seront amené à choisir leur camp, et à se battre pour obtenir des tokens qui leur permettront d’acheter des packs de Faction.

Ces packs donneront par la suite une ristourne sur un objet en particulier dans toutes les stations d’achat.

De plus, la faction qui remportera l’event fera gagner à tous ses fervents combattants un plan d’arme unique.

Des antagonistes de Call of Duty sont de retour

Les “Tyrans de la Task Force” débarquent dans Warzone. Si vous êtes un afficionado de Call of Duty, ces noms vous seront clairement familiers :

Raul Menendez – Black Ops 2 (au lancement de la Saison 5)

Khaled Al Asad – CoD 4 et Modern Warfare 2019 (au lancement de la Saison 5)

Gabriel Rorke – Ghosts (pendant la Saison 5)

Seraph – Black Ops 3 et 4 (pendant la Saison 5)

Warzone x Umbrella Academy arrive dans la Saison 5

Cette image issue de la feuille de route de Warzone Saison 5 confirme qu’un crossover avec Umbrella Academy est sur le point de débarquer. Ce crossover avait déjà fuité il y a quelques semaines, et se voit désormais confirmé !

On en sait encore peu sur cette collaboration surprenante, mais l’image tirée de la roadmap laisse clairement deviner que nous aurons droit à un skin pour Hazel et Cha Cha.

Source : Blog de Call of Duty