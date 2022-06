Warzone Saison 4 : Comment débloquer le fusil d’assaut Vargo-S

Nous allons vous expliquer comment mettre la main sur le nouveau fusil d’assaut de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific, le Vargo-S.

La Saison 4 de Vanguard et Warzone arrive dans à peine quelques jours avec de nouvelles armes, maps, et fonctionnalités inédites dans le Multijoueur et même dans le Battle Royale de Call of Duty. L’une des nouvelles armes que nous allons traiter aujourd’hui est un fusil d’assaut nommé Vargo-S que les joueurs de Warzone doivent déjà connaître.

Vous n’êtes pas sans savoir que sur Warzone, vous pouvez jouer avec les armes de trois jeux Call of Duty différents : Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard. Et c’est sans surprise que nous avons déjà trouvé des armes en double, comme l’AK-47 présente sur MW et BOCW par exemple, ou même la MP5.

Et ce phénomène vient de réapparaître avec la Vargo 52 de Call of Duty: Black Ops Cold War qui revient dans la Saison 4 sous le nom Vargo-S qui semble un des premiers prototypes de l’arme. Ci-dessous, découvrez tout ce que vous devez savoir pour débloquer cette arme dans la Saison 4 de Vanguard et Warzone.

Comment débloquer le Vargo-S sur Warzone et Vanguard

Quelques semaines après le début de la Saison 4, vous pourrez débloquer le fusil d’assaut Vargo-S grâce à un défi en jeu ou en achetant un pack dans la boutique contenant un plan de cette arme. Si vous optez pour le défi, vous n’aurez rien à payer et l’arme vous sera donnée gratuitement !

Le Vargo-S devrait être disponible à partir de la mise à jour de la Saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard.