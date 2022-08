Un bug frustrant sur Warzone fait disparaître la liste d’amis

Suite au déploiement de la Saison 5, certains joueurs de Warzone n’arrivent plus à rejoindre leur escouade, leur liste d’amis ayant disparu.

Le lancement de la Saison 5 de Warzone Pacific a donne un second souffle des plus bienvenus au battle royale avec de nouvelles armes, de nouveaux opérateurs ainsi que de nouveaux modes, de quoi aider les joueurs à prendre leur mal en patience avant le lancement de Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Malheureusement, comme chacun sait, l’arrivée d’une nouvelle vague de contenus sur Warzone s’accompagne bien souvent d’une avalanche de bugs … L’un des nouveaux bugs du battle royale empêche les joueurs de rejoindre en jeu leurs amis, faut de pouvoir accéder à leur liste d’amis.

Si le problème ne semblait de toucher qu’une poignée de joueurs lors de l’arrivée de la Saison 5, à présent de plus en plus de joueurs s’en plaignent, et ce toutes plateformes confondues. Le 26 août, une publication sur Reddit évoquant le bug en question a reçu près de 400 votes positifs.

Alors que certains sont incapables de voir toute leur liste d’amis, d’autres ne peuvent apercevoir que ceux qui sont sur la même plateforme.

Raven n’a pas encore évoqué ce bug, qui n’est pas non plus apparu sur leur Trello. Néanmoins ce problème n’est pas sans solutions.

La solution tout indiquée pour pallier à ce problème semble être la recherche de parties avec des paramètres spécifiques.

En effet, si vous et vos coéquipiers sélectionnez les mêmes paramètres et que vous lancez la recherche en même temps, vous atterrirez probablement dans le même groupe.

Plusieurs joueurs ont signalé que cette méthode semble plutôt bien fonctionner.

“Même chose ici. J’ai trouvé un moyen de contourner le problème. Utilisez les paramètres de recherche de groupe et définissez des paramètres très spécifiques. (…) J’ai appelé mon ami et j’ai appuyé sur rechercher en même temps et nous nous sommes trouvés du premier coup !”, a déclaré un internaute.