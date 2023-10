Le TTK de Modern Warfare 3 : Comment se compare-t-il aux autres CoD

Modern Warfare 3 est le nouvel opus de la franchise Call of Duty, apportant avec lui de nombreux changements majeurs qui le distinguent nettement du Modern Warfare 2 de l’année dernière. Le time-to-kill (TTK) est notamment l’une des modifications qui a énormément fait parler les joueurs. Mais comment se compare-t-il aux autres COD ?

Le TTK a souvent fait débat au sein de la communauté de Call of Duty. Certains joueurs préfèrent le TTK plus lent des jeux comme Black Ops 4 et Cold War, tandis que d’autres veulent éliminer leurs adversaires instantanément comme dans Modern Warfare 2019 ou MW2.

Outre la qualité des cartes et des armes dans le jeu, le TTK est un point de discorde majeur pour la communauté et, pour certains, peut rendre un jeu Call of Duty excellent ou médiocre.

Mais alors où se situe MW3 par rapport aux autres COD du passé ?

Le TTK de MW3 vs MW2019, MWII, BO4, etc.

Selon XclusiveAce, Modern Warfare 3 a en réalité l’un des TTK les plus lents de l’histoire de Call of Duty, plus rapide uniquement que Black Ops 4 et, dans certaines situations, Cold War. Cela signifie qu’il est nettement plus lent que les anciens Call of Duty, de COD 4 à Advanced Warfare, après quoi les choses ont commencé à augmenter.

Pour les fusils d’assaut, le TTK est juste au-dessus de 300 ms, légèrement derrière Cold War et BO4, tandis que les mitraillettes sont plus proches de 280 ms, ce qui est plus lent que Cold War mais toujours plus rapide que BO4.

Comparez cela à Modern Warfare 2019, qui plafonnait à un peu moins de 200 ms, et vous constaterez une différence flagrante, comme vous pouvez le voir dans les graphiques montrés dans la vidéo de XclusiveAce.

Bien sûr, il convient de noter que MW3 n’est encore qu’en bêta, il y a donc largement le temps pour que les choses changent avant le lancement complet du jeu le 10 novembre.

Avec de nombreuses plaintes selon lesquelles le TTK du jeu est trop lent, nous pourrions encore voir une légère réduction pour le rapprocher de MW2019/MW2, même si cela ne se fera pas sans les plaintes des joueurs qui préfèrent le gameplay actuel.