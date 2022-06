Ricochet dans Warzone serait l’un des plus gros scandales marketing selon Dr Disrespect

Le Youtubeur Dr Disrespect a provoqué un débat dans la communauté de Call of Duty: Warzone après avoir qualifié l’anti-cheat du jeu, Ricochet, de plus grand “scandale marketing” de l’histoire du jeu vidéo.

Warzone est malheureusement connu pour sa triche. Activision a tenté de remédier à cette situation en introduisant son système anti-triche Ricochet, et a détaillé ses plans pour combattre les hackers à l’avenir, y compris en les désarmant littéralement.

Cependant, tout le monde n’est pas impressionné par Ricochet. Certains streamers, comme TimTheTatman, ont même exprimé des doutes quant à son efficacité, ce qui a conduit Dr Disrespect à faire une déclaration audacieuse sur les réseaux sociaux.

Dr Disrespect qualifie Ricochet de Warzone d'”arnaque marketing”

Le 28 juin, le Youtubeur a demandé de manière rhétorique à ses fans quel était le plus grand scandale marketing de l’histoire du jeu vidéo, avant de répondre à sa propre question.

“RICOCHET”, a-t-il dit sans fournir plus de contexte derrière la raison de son choix.

Les remarques de Doc ont déclenché une tempête au sein de la communauté, certains s’opposant au streamer tandis que d’autres le soutenaient.

“Littéralement dans quel sens ? Le jeu a introduit un meilleur anti-cheat appelé Ricochet. Où est le problème ?” a répondu l’un d’eux.

“Je peux en toute honnêteté dire que j’ai connu de la triche plus flagrante depuis que l’anti-cheat est sorti”, a répondu un autre. “Je les soutenais tout le temps qu’on en parlait, mais j’ai vite compris que c’était des conneries”.

“Ouais, et l’anti-cheat ne fonctionne pas du tout et c’est drôle que Doc joue avec l’un des joueurs les plus accusés de triche de tous les temps”, a répondu un utilisateur, faisant référence à ZLaner.

Les déclarations du Youtubeur ont également conduit certains à s’opposer à ce que Doc implante des NFT dans son prochain jeu vidéo, estimant qu’il s’agit d’un problème de marketing plus important.

Quoi qu’il en soit, nous devrons voir si Ricochet peut se racheter aux yeux de la communauté lorsque Modern Warfare 2 et Warzone 2 seront lancés plus tard cette année.