Patch note MW2 – Saison 4 Rechargée : Nouvelle arme et map, Raid Atomgrad 04

La Saison 4 Rechargée de Modern Warfare 2 est lancée ! Découvrez toutes les nouveautés et modifications grâce à notre patch note complet.

Si les Saisons de Modern Warfare 2 et Warzone 2 sont les moment clés où les deux opus de Call of Duty ont droit à une vague de nouveau contenu, les mises à jour Rechargées ne sont pas en reste pour autant.

Avec la Saison 4 Rechargée, MW2 accueille notamment de nouveaux opérateurs, une nouvelle arme et même une nouvelle map. Pour les aficionados d’Opérations Spéciale, l’aventure Atomgrad se poursuit également avec l’épisode 4.

Sans plus attendre, découvrez le patch note complet de la S4 Rechargée de MW2, traduit en français depuis le blog officiel de Call of Duty.

Patch note Modern Warfare 2 – Saison 4 Rechargée

Activision

GLOBAL

STABILITÉ

Cette mise à jour inclut plusieurs corrections pour les plantages connus. Nous continuons à prioriser l’amélioration de la stabilité et la résolution des plantages sur toutes les plateformes.

BATTLE PASS

Activision

Le Secteur [SECRET DÉFENSE] est maintenant accessible. Il offre cinq objets supplémentaires à débloquer, dont le nouveau fusil à pompe MX Guardian.

Contrairement à un secteur traditionnel du Battle Pass, tous les objets du secteur spécial MX Guardian sont débloqués via des défis :

Emblème Dependable : Faites 10 kills d’opérateurs en visant avec des fusils à pompe

Carte de Visite Gunfire : Faites 10 kills d’opérateurs en tir au jugé avec des fusils à pompe

Écran de Chargement Fanning Hutch : Faites 10 kills d’opérateurs en tir à la tête avec des fusils à pompe

Jeton de Double XP d’Arme pour 1 heure : Faites 10 kills d’opérateurs en un coup avec des fusils à pompe

MX Guardian : Obtenez toutes les récompenses du secteur

OPÉRATEURS

Activision

Nouveaux Opérateurs

Starlight (The Boys) – Cet opérateur inclut :

Trois Plans d’Armes Tracer avec Démembrement : Fusil d’Assaut “Des Moins Defender” Mitraillette Pro-Tuned “World Saver” Arme secondaire “Blinding Light”

Finishing Move “Necessary Evil”

Breloque d’Arme, Écran de Chargement, Autocollant d’Arme, et Emblème

Le Protecteur / Homelander (The Boys) – Cet opérateur inclut :

Trois Plans d’Armes Tracer avec Démembrement : Fusil d’Assaut “Bravado” Fusil d’Assaut Pro-Tuned “Vought Issue” Mitraillette Pro-Tuned “Superiority Complex”

Finishing Move “Laser Everyone”

Décal d’Arme, Emblème, Écran de Chargement, et Breloque d’Arme

Black Noir (The Boys) – Cet opérateur inclut :

Trois Plans d’Armes Tracer avec Démembrement : Fusil de Précision “Unspoken Word” Fusil d’Assaut “Quiet Rage”

Arme de Corps à Corps “Noir’s Blades”

Finishing Move “Shhh”

Breloque d’Arme, Écran de Chargement, Autocollant d’Arme, et Emblème

Izzy

Disponible dans le Pack Tracer : Bundle d’Opérateur Izanami

ÉVÉNEMENTS

The Boys : Défis de Camo Diaboliques

La Saison 4 Rechargée arrive avec des défis de camo p***** de diaboliques !

Fusils d’assaut : Faites 50 headshots d’opérateur

Fusils de combat : Faites 25 kills d’opérateur par derrière

Mitraillettes : Faites 250 kills d’opérateur

Fusils à pompe : Faites 30 kills d’opérateur en position couchée

Mitrailleuses : Faites 30 kills d’opérateur en utilisant un silencieux

Fusils tactiques : Faites 30 kills d’opérateur en position fixe

Fusils de précision : Faites 3 kills sans mourir 10 fois

Armes de poing : Faites 50 kills à longue portée

Lanceurs : Faites 40 kills d’opérateur

Corps à corps : Faites 30 kills d’ennemis

Complétez les dix défis pour débloquer un camo universel, qui peut être utilisé sur toutes les armes une fois débloqué, et une Breloque d’Arme, qui prouve votre maîtrise de cet événement.

ARMES

Activision

Nouvelle Arme

MX Guardian (Fusil à Pompe) Fusil à pompe à 12 cartouches full-automatique Déblocable via le nouveau défi du Battle Pass



Nouveaux Accessoires

Corvus Torch (Accessoire sous le canon) Accessoire sous le canon bourré de Dragon’s Breath Disponible pour toutes les armes qui sont compatibles avec les accessoires sous canon de fusils à pompe une fois le défi accompli



Équilibrage des armes

Voir notre patch note dédié à l’équilibrage des armes de Warzone et MW2 – Saison 4 Rechargée.

Corrections de bugs d’armes

Un problème avec les Lance-grenades sous le canon a été corrigé, qui empêchait les effets d’explosion de se produire lors de tirs directs sur les joueurs tant que la grenade était en arming distance

L’accessoire de canon LA-B 330/SP-X 80 22 affiche maintenant qu’il bloquera les accessoires de bouche

L’accessoire FTAC Siege Supertac-VI affiche maintenant qu’il bloquera les accessoires de bouche

Un plantage qui pouvait se produire lors de l’équipement du plan d’arme Liquid Hot et du changement du récepteur a été corrigé

AUDIO

Ajustements

Diminution de la fréquence des alertes vocales “munitions faibles”

Corrections de bugs audio

Correction d’un problème où les sons d’ascenseur ne fonctionnaient parfois pas comme prévu

Correction d’un problème où les sons du coup infligé ne se jouaient pas occasionnellement

Correction d’un problème où les sons d’électrocution du Shock Stick ne se jouaient pas comme prévu sur les entités affectées

SOCIAL

Ajustements

Recherche de groupe en jeu (LFP) – Navigateur de groupes Refonte du système LFP pour aider les joueurs à trouver des groupes avec des préférences de communication et de style de jeu similaires. Les modifications suivantes ont été apportées pour améliorer l’expérience des joueurs en fonction des retours de la communauté : Préférences dynamiques – En plus des types de communication, la liste des préférences a été élargie pour inclure les options de style de jeu principal et secondaire (se concentrer sur les missions de faction, style compétitif, style décontracté…) Faites de la pub pour votre groupe – Les leaders de groupe peuvent diffuser votre groupe existant et attirer des individus qui partagent des préférences similaires. Complétez votre escouade avec des coéquipiers compatibles avant de plonger dans l’action pour un jeu plus collaboratif et basé sur l’équipe. Parcourir les groupes et rejoindre – Plus besoin d’attendre ! Les joueurs peuvent maintenant explorer une liste de groupes disponibles avec des préférences correspondantes pour les rejoindre immédiatement. Note : correspondances exactes uniquement Améliorations de la qualité de vie – Correction de bugs et amélioration de l’interface utilisateur globale pour garantir une expérience plus fluide.

Commentaires de la communauté – Sondages en jeu Nous apprécions vos commentaires ! À partir de la Saison 4 Rechargée, les joueurs seront sélectionnés au hasard pour des sondages après leur match. Vos commentaires sont grandement appréciés et seront utilisés pour créer une meilleure expérience de jeu pour tous les joueurs de Call of Duty



Interface et expérience utilisateur

Ajustements

Une notification en jeu s’affiche désormais lorsque le joueur acquiert un jeton de Battle Pass

Amélioration du menu de progression des armes

CORRECTIONS DE BUGS GLOBAUX

Correction d’un problème où le canon Heated Madness affichait le mauvais skin d’accessoire

Correction d’un problème où l’atout Survivor n’envoyait pas les joueurs en Last Stand dans les modes de réanimation d’équipe

Correction d’un problème où l’otage dans le mode Hostage Rescue ne tombait pas correctement au sol lorsque la personne portant l’otage était frappée et tuée avec de l’équipement

Correction d’un crash qui se produisait lors de l’équipement du plan d’arme Liquid Hot et du changement du récepteur

Correction d’un exploit où les joueurs pouvaient équiper des camos non obtenus sur PS5

Correction d’un problème où les parties privées ne prenaient pas en charge 32 joueurs

Correction les notifications du killfeed étaient séparées pour les joueurs qui quittent une partie et ceux qui sont kick

Correction d’un problème où un écran de chargement avait un nom de placeholder

Correction d’un problème où l’accessoire Firewall Demo de la plateforme Bryson 800 series 18″ affichait des points forts et points faibles différents entre le Bryson 800 et le Bryson 890

L’accessoire de canonLA-B 330/SP-X 80 de 22 pouces indique maintenant qu’il bloquera les accessoires de bouche

L’accessoire FTAC Siege Supertac-VI indique maintenant qu’il bloquera les accessoires de bouche

Correction d’un problème où l’équipement d’une poignée arrière à dégainage rapide sur un plan d’arme de poing avec une poignée Akimbo faisait traverser le sol

Correction d’un problème où l’option Conseils se réinitialisait après l’avoir désactivée

Correction d’un problème où le bouclier anti-émeute persistait sur la table des armes dans l’armurerie lorsqu’il était sélectionné comme une arme secondaire

Correction d’un problème où les coéquipiers du joueur n’avaient pas d’indicateurs UI d’amis et d’escouade dans Guerre Terrestre

Correction d’un problème où le Bruen Q900 Grip Wrap indiquait à tort qu’il augmenterait la vitesse de sprint

Correction d’un problème où l’interface du masque à gaz restait à l’écran après la mort

Correction d’un problème où le couteau de combat royal affichait une image de placeholder dans la Killcam

Correction d’un problème où le rangement d’un objet pendant le rechargement faisait perdre aux joueurs le contrôle de leur caméra

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas changer de classe à la première tentative dans le champ de tir

Correction d’un problème où certains véhicules empêchaient une sortie correcte s’ils étaient garés sous des angles très spécifiques

PARAMÈTRES PC

Les joueurs clavier-souris/manette ont maintenant la possibilité de définir facilement des emplacements favoris à des obj dans leur sac à dos

Le système de classes permet maintenant aux joueurs de changer facilement leurs armes principales et secondaires.

OPÉRATIONS SPÉCIALES

Activision

RAID ATOMGRAD

L’épisode 04 du Raid Atomgrad est désormais disponible

Atomgrad se conclura lors de la Saison 4 Rechargée avec une expérience de RAID intense pour une équipe de trois Opérateurs.

Que vous soyez avec deux amis ou deux mercenaires de la communauté Call of Duty (en utilisant la fonction “Recherche de groupe” en jeu), il est primordial que vous finissiez ce que vous avez commencé ici.

Terminez le Raid Atomgrad Épisode 04 en difficulté normale pour recevoir un Skin Farah exclusif

Terminez le Raid Atomgrad Épisode 04 en difficulté vétéran pour débloquer le Camo d’arme “Projectile”

Trouvez l’arme secrète dans le Raid Atomgrad Épisode 04 pour débloquer le Camo d’arme “Tarnished”

La caisse mystère après avoir terminé le Raid Atomgrad Épisode 04 peut débloquer une Breloque d’Arme, une Carte de Joueur, et un Écran de Chargement

“Be careful who you trust, Sergeant. People you know can hurt you the most.” — Ghost, Modern Warfare II

COOPÉRATION

Ajustements

Les Kits CP au Rang 10 recevront désormais un rappel au début de chaque mission à propos de leurs bonus d’inventaire

Les Kits CP aux Rangs 5-9 et Rang 10 auront également une icône unique à côté de leur barre de rôle/armure

Ajout de nouvelles récompenses de collecte de renseignements pour 100 et 150 récupérations de renseignements

CORRECTIONS DE BUGS

Correction d’un problème où les Joueurs pouvaient dupliquer les Plaques d’Armure en les lâchant

Correction d’un problème où les Joueurs recevaient un Pack d’Armure complet lorsqu’ils ramassaient une seule Plaque d’Armure

MULTIJOUEUR

Activision

CARTES

Nouvelle carte

Vondel Waterfront Notre nouvelle carte multijoueur 6v6 arrive avec la Saison 4 Rechargée – Bienvenue à la pittoresque Vondel Waterfront… Les maisons flottantes et les voies navigables offrent plusieurs chemins de flank, avec les deux principales positions stratégiques de la carte qui dominent le centre. Bien que cet endroit soit familier aux joueurs de Vondel, attendez-vous à des changements spécifiques pour maintenir cette carte équilibrée pour le multijoueur de base.



PLAYLIST

Vondel Waterfront 24/7

Elimination confirmée

Match à mort domination

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

GÉNÉRAL

Ajustements

Les véhicules à la Frontière de Santa Seña n’exploseront plus. Ils peuvent encore être endommagés, mais ne peuvent pas tuer les joueurs

Amélioration de l’enregistrement des hits sur les modèles factices dans le champ de tir

Les skins d’Opérateurs réactifs montreront désormais des effets dans le champ de tir

CORRECTIONS DE BUGS

Correction d’un problème où les mannequins ne revenaient pas à un état debout lorsqu’ils sortaient et réentraient dans le champ de tir

Correction d’un petit nombre de problèmes affectant le suivi de la précision lorsque les joueurs changeaient d’arme dans le champ de tir

Correction d’un problème où l’atout Survivor n’envoyait pas les joueurs en Last Stand dans les modes de réanimation d’équipe

Correction d’un problème où les coéquipiers du joueur n’avaient pas d’indicateurs UI d’amis et d’escouade dans la Guerre Terrestre

Correction d’un problème où les parties privées ne prenaient pas en charge 32 joueurs

Mode Classé MWII

Nouvelles restrictions de la Saison 4 Rechargée :