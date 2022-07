Patch MAJ Warzone du 14 Juillet : correction des bugs sur Bonne Fortune

more

Load More

Espérons que la mise à jour du 14 juillet aura résolu ces problèmes pour de bon. En plus de la correction des exploits, Raven a corrigé un problème frustrant où les joueurs recevaient des chargements vides après avoir creusé pour trouver des trésors enfouis, ainsi qu’un bug très étrange où l’IA concentrait ses attaques sur les systèmes de trophées.

Comme toute nouvelle carte de Warzone, Bonne Fortune comporte un certain nombre d’endroits exploitables dont les tricheurs profitent pour gagner gratuitement. Cependant, Raven Software en a corrigé quelques-uns avec la mise à jour du 7 juillet, malgré tout certains persistent.

Cependant, les joueurs continuent de se frayer un chemin sous la carte et à l’intérieur de bâtiments qu’ils ne devraient pas visiter. Raven a donc corrigé encore plus de ces problèmes dans une petite mise à jour publiée le 14 juillet.

Bien que Bonne Fortune ait été un grand succès dans Warzone, quelques problèmes sont apparus sur la carte de la Saison 4. Les joueurs se sont plaints du manque de stations d’achat et du rayon du brouilleur de radars, mais Raven a récemment corrigé ces deux problèmes.

by Martin Thibaut