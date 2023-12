MW3 : La lente régénération de santé critiquée par la communauté

Les joueurs de MW3 critiquent les taux de régénération de santé lents du jeu, beaucoup espérant que les développeurs apporteront des améliorations le plus tôt possible.

Call of Duty: Modern Warfare 3 a été mis en vente avec des critiques médiocres plus tôt ce mois-ci. L’accueil des joueurs n’a pas été beaucoup mieux, bien que les développeurs chercheront à améliorer l’expérience au fil du temps. Ils auront également beaucoup de retours à prendre en compte.

Jusqu’à présent, les fidèles de Modern Warfare ont demandé tout, de la refonte des véhicules à l’ajout de fonctionnalités liées aux serveurs.

Maintenant, le discours cible une autre fonctionnalité problématique – la régénération de santé. Et certains joueurs ont déjà des suggestions sur comment les choses pourraient s’améliorer à cet égard.

Les joueurs de MW3 disent que la régénération de santé a besoin d’un changement au plus vite

Un joueur de Modern Warfare 3 a récemment critiqué le taux de régénération de santé lent du titre sur Reddit. Selon l’utilisateur frustré, un jeu axé sur l’action rapide n’a pas à forcer les joueurs à attendre sept secondes pour que leur santé se régénère.

Le problème réside dans une boucle fastidieuse où les joueurs sont blessés dans un combat et gagnent cette bataille, pour être ensuite abattus par un autre ennemi parce qu’il faut trop de temps pour que la première blessure guérisse.

Dans leur commentaire, le Redditor a écrit : “Je ne sais pas pour vous, mais je vis régulièrement ce scénario, où il semble que le temps de récupération de santé me retarde dans certaines situations.”

D’après les commentaires, de nombreux joueurs sont d’accord avec ce sentiment. “Oui, ils doivent augmenter le taux de régénération de santé”, lit-on dans une réponse.

Certains pensent que l’ajout de l’atout Régénération Rapide offrirait la solution parfaite, car l’atout supprime le délai de régénération de santé chaque fois que les utilisateurs réalisent une élimination.

Une personne a dit de l’arrivée espérée de l’atout : “Tout ce que je veux pour Noël, c’est… Régénération rapide ! Imaginez l’avoir dès le début d’un match et pas comme dans MW2 après plusieurs minutes.”

Pendant ce temps, d’autres pensent que le second ennemi dans le scénario ci-dessus doit être considéré. Un Redditor a présenté son cas avec le suivant : “…quand on tire sur quelqu’un d’autre, cela vous donne plus de temps pour être agressif et poursuivre un adversaire affaibli s’il est blessé, donc le temps de guérison plus long récompense également les joueurs plus agressifs selon moi.”

Pour l’instant, on ne sait pas si ou quand les développeurs de MW3 aborderont ces préoccupations de régénération de santé.