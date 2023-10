Les joueurs de MW3 réclament un rework de la Rage de combat même après son nerf

Sledgehammer Games a tenté de rassurer les fans en affirmant que la Rage de combat est moins efficace que ce qu’ils ont pu observer lors du CoD Next. Cependant, certains joueurs de la bêta de Modern Warfare 3 estiment que ce nerf ne suffit pas.

Pas moins de 250 créateurs de contenu ont pris l’avion pour Los Angeles afin de participer au CoD Next. L’événement a permis aux fans de découvrir en avant-première le multijoueur, le mode Zombies et le gameplay Warzone de Modern Warfare 3. Pendant le segment multijoueur, l’action s’est déroulée sur les cartes emblématiques de MW2 (2009) comme Rust, Highrise et Estate.

Les fans ont également pu apercevoir les modifications apportées aux déplacements avec notamment le retour du slide-cancel et du reload cancel. Les membres de la communauté ont en outre noté une différence immédiate dans la vitesse du TTK, car MW3 augmente la santé de base en multijoueur à 150 contre 100 auparavant.

Globalement, les retours des spectateurs et des streamers présents sur place ont été très positifs.

Néanmoins, un équipement tactique en particulier a fait lever quelques sourcils.

La réponse des développeurs de MW3 aux inquiétudes sur la Rage de combat

La Rage de combat est un équipement tactique qui vous procure une poussée d’adrénaline. La santé se régénère rapidement et les équipements tactiques sont plus résistants. Modern Warfare 2 proposait déjà la Rage de combat en tant qu’amélioration de combat, mais MW3 l’a transformée en équipement tactique.

Ce changement pose problème, car les joueurs peuvent maintenant l’utiliser immédiatement après leur apparition, contrairement à une amélioration de combat qui nécessite un temps de recharge.

En regardant le CoD Next, NerosCinema a déclaré : “Shotzzy a pris 21 tirs (selon mon décompte) en environ 8 secondes, et sa barre de santé ne descend jamais en dessous de la moitié. Il faut régler ça au plus vite.“

Sledgehammer Games a répondu : “Demain, dans la bêta multijoueur de #MW3, les joueurs découvriront un ajustement de la Rage de combat qui correspond à notre vision actuelle pour le lancement, mais qui n’était pas présent lors de l’événement.“

Lors d’un live, l’ancien pro de la CDL, Scump, a soutenu que l’équipement tactique nécessite d’être davantage réduit.

“Ils ont littéralement donné aux gens une Armure Cinétique en tant qu’équipement tactique. Qu’est-ce qu’ils avaient en tête ? Cela vous donne pratiquement le double de santé.“

Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’Armure Cinétique était une capacité de spécialiste dans Black Ops 3, donnant aux joueurs un bonus de 150 points de santé.

Le créateur de contenu de Call of Duty, Metaphor a ajouté : “Il faut nerfer à nouveau la Rage de combat. J’ai 500 points de santé dans chaque combat.“

Il reste à voir si Sledgehammer a d’autres plans pour modifier davantage la Rage de combat. Cependant, les développeurs ont demandé des retours alors que les joueurs peuvent tester l’équipement lors de la bêta.