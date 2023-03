La meilleure classe de l’Arbalète dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

L’Arbalète est une arme emblématique de Call of Duty qui est capable d’éliminer les ennemis en un coup seulement. Découvrez donc comment vous devez l’équiper dans Modern Warfare 2.

L’Arbalète est une arme que les joueurs de Call of Duty connaissent très bien puisqu’elle a déjà été présente dans de nombreux opus, dont Modern Warfare (2019).

Et cette arme est toujours aussi intéressante à utiliser dans Modern Warfare 2 car elle est capable de tuer en un coup à condition d’avoir une bonne précision.

Cependant, si vous souhaitez utiliser l’arbalète dans MW2, vous allez alors devoir équiper certains accessoires et atouts.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision L’Arbalète peut être une arme très efficace dans Modern Warfare 2.

La meilleure classe de l’Arbalète dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires de l’Arbalète

Branches : SO Momenti

Laser : VLK LZR 7mw

Lunette : Slimline Pro

Câbles : Câble 28 brins

Crosse : Speedtrak Echo

L’Arbalète peut s’utiliser de nombreuses façons dans Modern Warfare 2. Certains joueurs chercheront à l’utiliser dans des combats rapprochés tandis que d’autres voudront équiper une lunette à longue portée afin de garder la distance entre leurs ennemis.

En ce qui nous concerne, nous avons décidé de créer une classe de l’arbalète qui est mobile et rapide. C’est donc pourquoi nous avons décidé d’équiper le VLK LZR 7mw et le Speedtrak Echo qui sont des accessoires qui améliorent la vitesse de visée de l’arme, la vitesse de tir et la vitesse de déplacement.

L’article continue après la publicité

La lunette Slimline Pro est idéale pour les duels à courte distance tandis que le Câble 28 brins permet d’augmenter la vitesse des carreaux de votre arbalète. L’augmentation de la vitesse des carreaux est essentielle pour que l’arbalète puisse frapper fort et le SO Momenti apporte également cette amélioration, ainsi qu’une augmentation de la portée des dégâts.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les meilleurs atouts pour une classe de l’Arbalète

Atout de base 1 : Pas de course

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Régénération rapide

Pour bien utiliser l’arbalète dans Modern Warfare 2, il faut être au bon endroit au bon moment. Et grâce à Pas de course et Endurci au combat, vous pourrez facilement vous faufiler derrière les lignes ennemies.

L’article continue après la publicité

Main leste vous permettra de recharger l’arbalète plus rapidement, et étant donné qu’elle ne peut contenir qu’un seul carreau à la fois, c’est un atout vital.

Bien évidemment, lorsque vous utilisez l’arbalète comme arme, vous devenez instantanément une cible facile pour vos adversaires. C’est alors là que Régénération rapide vous permettra de régénérer rapidement votre santé après un duel intense.

Les meilleurs équipements pour une classe de l’Arbalète

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence de mort

La semtex est idéale pour déloger les campeurs tandis que la grenade flash peut vous sauver la vie dans certaines situations.

Comment débloquer l’Arbalète dans Modern Warfare 2

Les joueurs de Modern Warfare 2 doivent relever les défis de l’événement Path of the Ronin pour débloquer l’Arbalète. Il y a sept défis au total et les joueurs ont jusqu’au 25 mars pour les relever. Vous pouvez également débloquer l’arbalète en achetant un pack de la boutique.

L’article continue après la publicité

Les meilleures alternatives à l’Arbalète dans Modern Warfare 2

L’arbalète est une arme tellement unique qu’elle présente très peu de similitudes avec les autres armes de Modern Warfare 2. Cependant, si vous cherchez des armes qui sont toujours capables de tuer en une balle seulement, nous vous recommandons alors le SP-R 208 ou le SA-B 50.