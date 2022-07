Mode Ranked de Warzone : une fonctionnalité primordiale à son succès ?

Le mode classé est un ajout très demandé dans Warzone. Seulement, s’il venait à sortir certains pensent qu’il devrait emprunter un certain nombre de fonctionnalités d’Apex Legends.

Le mode classé d’Apex Legends attire régulièrement des joueurs d’autres jeux de Battle Royale au début de chaque saison. Étonnamment, après deux ans, Raven Software n’a pas tenté la coche avec Warzone.

Cependant, un leaker de Call of Duty, Hope, a révélé qu’un mode classé pour Warzone pourrait bientôt voir le jour. Le Youtubeur JGOD a suggéré que Call of Duty prenne des notes sur la façon dont Apex gère son mode classé afin de lui assurer le succès qu’il mérite.

Advertisement

JGOD explique pourquoi Warzone devrait imiter le mode classé d’Apex

Dans la vidéo YouTube de JGOD, il a passé en revue la fuite de Hope et ce qu’elle signifie pour l’avenir de Warzone.

La fuite suggère qu’un “mode classé pour Warzone actuel est prévu avant la sortie de Modern Warfare 2”.

JGOD aime la façon dont Apex Ranked sépare les joueurs en fonction de leur niveau de compétence et la liste Apex Legend, qui ne compte que 750 joueurs sur chaque plateforme. Le Youtuber souhaite une liste similaire dans Warzone pour que les joueurs puissent s’y frotter.

Un autre point positif d’Apex est sa structure fluide. JGOD félicite les développeurs d’Apex Legends pour avoir testé différents changements. Par exemple, d’autres systèmes de points, des modifications des points de kill et des points de placement, ainsi que la hauteur à laquelle vous devez vous placer ou le nombre de points que vous perdez par match.

Advertisement

“Apex a le meilleur modèle de mode classé des BR”, a déclaré JGOD. “Je pense que si Call of Duty est intelligent, ils devraient regarder ce qu’Apex a fait et prendre le meilleur de ces itérations parce qu’Apex a changé sa structure une douzaine de fois environ.”

L’ajout d’un mode classé Warzone ouvre également la porte à des tournois de créateurs de contenu et à des événements LAN qui contribuent à développer la communauté et à attirer de nouveaux joueurs vers le jeu.

JGOD a fait remarquer : “Le mode classé résout l’un des plus gros problèmes que Call of Duty et tout autre jeu tentent de résoudre, à savoir l’engagement des joueurs.”

Advertisement

Malgré tout, un mode classé Warzone n’est pas encore officiellement confirmé, prenez donc cette fuite avec des pincettes.