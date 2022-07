Ce mini-patch de Warzone ajoute enfin ce que les joueurs réclamaient

Raven Software a finalement écouté la communauté de Warzone et a enfin augmenté le nombre de stations d’achat sur Bonne Fortune.

Bonne Fortune a été introduite lors du lancement de la Saison, et cette carte à petite échelle est rapidement devenue la préférée des joueurs. La carte a reçu une grande majorité de commentaires positifs, mais un changement très demandé était l’augmentation du nombre de stations d’achat.

Raven Software a également augmenté le nombre de joueurs sur Bonne Fortune dans une playlist à durée limitée qui n’a fait qu’amplifier la rareté des stations d’achat.

Le célèbre Youtubeur JGOD a réagi au nouveau mode de jeu en déclarant : “Après le premier match, je dirai… Je pense que 50 est le point idéal avec de meilleurs spots de respawn, mais aussi pas assez de stations d’achat.”

Les développeurs de Warzone ont écouté les retours massifs et ont ajusté en conséquence.

Raven Software a confirmé que les stations d’achat passent de 10 à 13 sur Bonne Fortune.

Même si l’ajout a été, relativement, rapide, 13 ne sera sans doute pas suffisant. En particulier dans des modes de jeux ou 50 joueurs se disputent la domination de Bonne Fortune.

📢 We have pushed a small update to increase the number of Buy Stations available on Bonne Fortune from 10 to 13.

🛒 It’s time to go shopping!

— Raven Software (@RavenSoftware) July 11, 2022