Sinueux, l’atout “le plus stupide” de Warzone ?

Reste à voir si les développeurs vont accéder à la requête de la communauté et nerfer Sinueux dans une prochaine mise à jour. D’autant plus que l’arrivée prochaine de la Saison 4 Rechargée de Warzone serait l’occasion idéale pour intervenir.

De nombreux joueurs apprécient le fonctionnement de cet atout, mais la plupart estiment qu’il faudrait revoir les dégâts qu’il permet d’encaisser. Selon le consensus, au lieu de réduire de 20% les dégâts causés par les balles, les explosifs et les flammes il pourrait plutôt en contrer que 10%.

“C’est l’atout le plus stupide de toute l’histoire de Warzone”, a déclaré un joueur. Tandis qu’un autre a déclaré qu’il faisait office de “deuxième barre de santé”.

Sans surprise, ce clip a beaucoup fait réagir la communauté Warzone, qui a appelé les développeurs à intervenir rapidement. Il faut dire que les statistiques de l’atout à savoir un pickrate de 28.77, un K/D de 1.23 et un winrate de 3.94, parlent d’elles-mêmes.

Dernièrement, un joueur a relancé le débat autour de la puissance de Sinueux, avec à l’appui un clip illustrant à quel point l’atout fait des ravages. Dans ce clip on peut voir un joueur mitrailler un adversaire, qui, équipé de Sinueux, est parvenu à survivre et à s’enfuir sans problèmes.

Cependant tout a changé avec l’arrivée de la Saison 4. Depuis l’arrivée de cette nouvelle saison, l’atout s’est plus que jamais imposé sur le battle royale, dépassant même Pas de course. L’atout est désormais incontournable sur Warzone si bien que très vite, des voix se sont élevées pour réclamer un nerf de Sinueux.

La plupart d’entre eux n’étaient pas très convaincus par ses capacités à réduire de 20% les dégâts causés par les balles, les explosifs et les flammes. De nombreux clips ont circulé sur la toile, avançant qu’il ne faisait pas la différence et l’atout a finalement été laissé de côté.

Sur le papier, Sinueux semblait avoir tout pour plaire, de quoi devenir en un rien de temps l’atout le plus utilisé de Warzone. Néanmoins, lors de son arrivée sur le battle royale, les joueurs lui ont réservé un accueil des plus mitigés.

by Isabelle Thierens