La meilleure arme de Warzone désignée par JGOD avant la Saison 4

JGOD est sûrement l’expert de Call of Duty: Warzone le plus connu et il a dévoilé sa meilleure classe pour la Saison 3 Rechargée.

La Saison 3 a réellement été chaotique au niveau de la méta avec de nombreux changements qui ont forcé les joueurs à s’adapter à quelque chose de nouveau trop régulièrement. Certaines des mitraillettes les plus populaires ont connu une descente aux enfers alors qu’il fallait tout recommencer avec les fusils de précision.

Ceci signifie qu’il y avait tout le temps de la place pour que de nouvelles armes se fassent un nom et dominent la méta. Après quelques semaines, JGOD a enfin admis qu’il y avait un nouveau shérif en ville en terme de combat rapproché.

JGOD révèle sa meilleure classe pour la Saison 3 Rechargée de Warzone

En discutant de la meilleure classe personnalisée de la version actuelle du jeu, JGOD a clairement fait ressortir deux armes : NZ-41 et H4 Blixen. En vous équipant de l’atout Surarmement et de ces deux armes, vous allez clairement être inarrêtable sur Call of Duty: Warzone Pacific.

Et si vous ne voulez pas utiliser Surarmement, il vous conseille de privilégier la H4 Blixen.

La classe de JGOD avec la H4 Blixen sur Warzone

Bouche : Boosteur de recul

Boosteur de recul Canon : Bergstrom 17″ F3

Bergstrom 17″ F3 Lunette : Slate Reflector

Slate Reflector Crosse : Pas de crosse

Pas de crosse Accessoire canon : SG98 Compact

SG98 Compact Chargeur : Chargeur de 54 cartouches Gorenko 7.62

Chargeur de 54 cartouches Gorenko 7.62 Munitions : Hollow Point

Hollow Point Poignée arrière : Poignée rainurée

Poignée rainurée Atout 1 : Steady

Steady Atout 2 : Rapide

Même si la méta sera encore probablement amenée à changer dès le début de la Saison 4 et après, on vous conseille de privilégier les deux armes nommées ci-dessus pour dominer vos parties sur Caldera ou Rebirth Island lors du reste de la Saison 3 Rechargée.