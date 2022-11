Les meilleures armes de MW2 à débloquer et à monter pour Warzone 2

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

À l’approche du lancement de Warzone 2, découvrez quelles sont les meilleures de Modern Warfare 2 que vous devez impérativement débloquer et monter en niveau pour dominer sur le Battle Royale dès les premiers jours.

La sortie de Warzone 2 prévue pour le 16 novembre approche à grands pas, et par conséquent, les joueurs sont déjà impatients de découvrir quelles armes de Modern Warfare 2 vont être les plus adaptées à l’expérience du Battle Royale.

Comme pour toute nouvelle expérience de Call of Duty, les joueurs vont s’empresser de mettre à niveau les armes méta afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Prendre du retard n’est clairement pas une option pour ceux qui cherchent à accumuler les victoires dès les premiers jours du Battle Royale.

Alors afin de vous aider dans votre recherche des meilleures options à utiliser lors de la sortie de Warzone 2, le créateur de contenu, TrueGameData, a partagé une liste d’armes que vous devriez mettre à niveau dans Modern Warfare 2 avant le lancement de Warzone 2.

Les meilleures armes de Modern Warfare 2 à monter pour Warzone 2

Les joueurs qui ont passé d’innombrables heures dans Warzone 1 savent que les armes méta dans le cadre d’un Battle Royale ne correspondent pas toujours aux armes méta de l’expérience multijoueur de Call of Duty.

Par conséquent, les meilleures armes de Modern Warfare 2 sont jugées selon des critères totalement différents sur Warzone 2. Voici donc celles sur lesquelles vous devez vous concentrer, selon TrueGameData, lors des premières semaines de Warzone 2.

Les meilleures armes MW2 à courte portée pour la sortie de Warzone 2

Fennec 45 – Mitraillette

Lachmann Sub – Mitraillette

Vaznev-9k – Mitraillette

Les meilleures armes à courte portée dans Warzone 2 sont les SMG avec des TTK et des vitesses d’ADS extrêmement rapides. La précision n’est pas aussi importante lorsqu’il s’agit de combattre de près, ce qui fait de la Fennec 45, du Lachmann Sub et du Vaznev-9k les armes de MW2 idéales à monter.

TrueGameData explique que la Fennec 45 est la mitraillette qui s’est le plus distinguée avant Warzone 2 : “Celle qui se démarque le plus pour moi est la Fennec car elle a la plus grande portée“.

Les meilleures armes à longue portée de MW2 pour la sortie de Warzone 2

Kastov 762 – Fusil d’assaut

Lachmann 556 – Fusil d’assaut

TAQ-56 – Fusil d’assaut

RPK – Mitrailleuse

EBR-14 – Fusil d’assaut

Compte tenu de la taille d’Al Mazrah et de la nature ouverte de l’environnement, TrueGameData pense que privilégier la précision avant tout est la clé pour découvrir les meilleures armes à longue portée dans Warzone 2. “C’est généralement la chose la plus importante, même plus importante que le TTK” a-t-il expliqué.

Le Lachmann 556, le TAQ-56 et l’EBR-14 sont des options stables qui vous permettront d’atteindre des cibles à longue portée aussi facilement que possible.

Si vous avez cependant confiance en votre capacité à dompter un recul légèrement supérieur, le RPK et le Kastov 762 sont alors des armes plus percutantes. Gardez toutefois à l’esprit que le RPK offre moins de mobilité que les autres options ci-dessus.