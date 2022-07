Dr Disrespect ne supporte plus Warzone dans l’état actuel des choses

more

Il s’est rapidement retourné et a abattu le joueur sans méfiance, et l’a même trollé pendant qu’il essayait de se ranimer. Lorsque le Dr Disrespect a finalement éliminé son adversaire, le joueur a rapidement accusé le streamer d’utiliser lui-même des hacks sous une forme ou une autre.

Le Doc qui est lui-même un ancien développeur de Call of Duty, jouait seul à quelques parties sur Caldera lorsqu’il a rencontré un joueur sur lequel il a réussi à prendre le dessus.

Dr Disrespect a déploré à plusieurs reprises l’augmentation du nombre de tricheurs dans le battle royale, et a constamment désinstallé puis réinstallé Warzone en conséquence. Cependant, même lui a fait l’objet d’accusations de tricherie, et il a assimilé cela à l’état actuel du jeu.

Malgré l’intégration de l’anti-cheat Ricochet, qui a permis de bannir des centaines de milliers de comptes, il est encore fréquent de participer à un match et de se retrouver dans la ligne de mire d’un hacker.

Alors qu’Activision et Raven Software ont tenté d’enrayer l’épidémie de triche dans Warzone, les pirates informatiques ont trouvé à de multiples reprises le moyen de ruiner l’expérience des fans de Call of Duty.

by Martin Thibaut