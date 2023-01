Cette décision “stupide” pour le mode DMZ de Warzone 2 ne passe pas

Les aficionados du mode DMZ de Warzone 2 se sont emportés contre les développeurs après avoir appris que leur progression allait être remise à zéro lors du lancement de la Saison 2, une décision qu’ils jugent “stupide”.

Mis à part quelques missions qui ont été jugées aussi nulles qu’inutiles, ou le tristement célèbre Building 21 qui va et vient, le tout nouveau mode DMZ de Warzone 2 a rencontré un franc succès. Dès le premier jour de nombreux joueurs se sont laissés séduire par ce mode inspiré d’Escape From Tarkov, et plusieurs semaines plus tard ils sont toujours au rendez-vous s’acharnant au quotidien pour en débloquer toutes les récompenses.

La plupart d’entre eux ont jeté leur dévolu sur les emplacements d’armes assurées pour se préparer à de futurs défis, malheureusement ces zones qui nécessitent un grind important pour être débloquées vont être reset lors du coup d’envoi de la Saison 2, de même que les clés, la progression des missions, etc ….

Les joueurs de Warzone 2 se retournent contre les développeurs

En conséquence, un certain nombre de joueurs ont critiqué cette décision, se demandant ce que cette réinitialisation est censée apporter, à part réduire à néant leur dur labeur.

“Quel est le putain d’intérêt de grind alors. Ou à tout ça. C’est vraiment déroutant”, s’est emporté un joueur.

“Dire à votre communauté de ne pas jouer puisque les statistiques seront réinitialisées. Bon travail de tuer la confiance dans votre jeu”, a convenu un autre joueur.

Cependant d’autres joueurs estiment que c’est une décision assez juste si l’ensemble du système de missions et de progression doit être restructuré.

“J’espère qu’ils ne feront pas de réinitialisation pour des changements mineurs, mais s’ils changent toute la structure du mode, comme la progression des missions, c’est logique”, a déclaré un joueur.

Le temps nous dira si Activision, Raven Software et Infinity Ward prendront en compte ou non le retour des joueurs. L’arrivée de nouvelles missions, d’une nouvelle zone d’exclusion et du réglage de la difficulté aidera peut-être à faire passer la pilule.