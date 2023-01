Cette classe sans recul de la 556 Icarus dans Warzone 2 fait des ravages

Metaphor, le gourou de Warzone 2, a révélé une classe puissante et sans recul pour une mitrailleuse sous-estimée qu’il n’a pas hésité à comparer au populaire M4.

Il existe des dizaines d’armes très différentes les unes des autres dans Warzone 2, si bien que dans leur quête pour trouver celle qui leur permettra de prendre l’avantage, les joueurs en négligent parfois certaines à tort.

À l’heure actuelle, des mitraillettes comme la Fennec 45 s’imposent lorsqu’il s’agit de briller dans les combats rapprochés, tandis que les fusils d’assaut polyvalents, comme le TAQ-56, sont d’excellentes armes pour parer à toutes situations.

Depuis les débuts des joueurs sur Al Mazrah, la catégorie des mitrailleuses a été dominée par la RPK, que beaucoup considèrent comme étant la meilleure arme du battle royale. Cependant, le créateur de contenu Metaphor, a dévoilé une classe sans recul pour la 556 Icarus qui pourrait permettre à l’arme de se faire enfin une place au soleil.

La 556 Icarus, l’arme de demain sur Warzone 2 ?

Dans une vidéo, Metaphor a expliqué que la 556 Icarus, qui n’a actuellement qu’un taux de sélection de 0,3 % selon WZ Ranked, peut être l’une des meilleures armes de Warzone 2 si elle est équipée correctement.

“À courte et à moyenne portée, et même à longue portée, honnêtement, c’est une très bonne arme”, a déclaré le youtubeur. “Elle est très compétitive [et] elle n’a pas de recul”.

Il l’a même comparée favorablement au M4, un populaire fusil d’assaut. “Voyez-la comme un meilleur M4”, a-t-il poursuivi. “Je n’ai pas l’impression que cette arme soit hors-méta, elle est juste éclipsée par la RPK. Vous ne vous sentirez pas à la traîne en utilisant cette arme”.

Découvrez ci-dessous la classe sans recul de la 556 Icarus de Metaphor :

Bouche : Komodo Lourd

Crosse : Crosse d’usine Corio Precio

Lunette : Cronen Mini Pro

Munitions : 5.56 Haute vélocité

Poignée arrière : Sakin ZX

En tant que mitrailleuse, la 556 Icarus a naturellement beaucoup de puissance et une bonne taille de chargeur, donc la classe de Metaphor se concentre sur le contrôle du recul. L’utilisation du Komodo Lourd, de la Corio Precio et de la Sakin ZX supprime pratiquement tout recul directionnel et fait de l’Icarus un laser absolu.

Il a ensuite utilisé les munitions 5.56 Haute vélocité pour s’assurer que chaque tir atteigne sa cible dans les combats à longue distance. Il a également opté pour la Cronen Mini Pro qui offre une grande précision supplémentaire.

Donc, si vous cherchez une alternative à l’omniprésente RPK, ou une mitrailleuse qui agit comme un fusil d’assaut plus léger, n’hésitez pas à voir ce que vaut l’556 Icarus.