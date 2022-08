Les attentes des joueurs pour Modern Warfare 2 et Warzone 2

Après l’annonce de l’événement Call of Duty Next qui devrait dévoiler des images de Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, des joueurs ont révélé ce qu’ils attendaient de ces jeux.

Lors du Call of Duty Championship, le plus gros événement compétitif de l’année sur CoD, Activision et Infinity Ward ont porté l’attention de l’événement Call of Duty Next pour attirer l’œil de la communauté sur le futur de la franchise.

Cet événement unique sera diffusé le 15 septembre prochain pour teaser MW2 et Warzone 2. Nous aurons donc la révélation complète du mode Multijoueur de Modern Warfare 2, des nouveaux détails sur le projet de Warzone 2 ainsi que sur la version mobile de Warzone.

Toutes ces informations devraient déjà suffire à choquer la communauté quelques semaines avant la sortie de MW2 mais les joueurs ont tout de même quelques vœux.

“Qu’avez-vous hâte de voir lors de l’événement Call of Duty Next en septembre ?”

CharlieIntel a donc posé cette question à sa communauté pour en apprendre plus sur les attentes spécifiques de la communauté par rapport à cet événement tant attendu.

Rappelez-vous tout de même que Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre.

L’armurerie de MW2 et des mécanismes d’arme

Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir de MW2, donc les armes et comment elles vont fonctionner. Il sera intéressant de voir si les développeurs choisissent d’opter pour un système similaire à celui que nous connaissons depuis 3 ans depuis MW2019 où s’ils vont un peu plus pousser l’armurerie, notamment avec la personnalisation des accessoires.

Le mode compétitif sur Modern Warfare 2

C’est toujours un aspect très attendu de la communauté compétitive sur Call of Duty. Malheureusement, les joueurs doivent souvent attendre quelques mois avant de pouvoir mettre les pieds dans un mode public compétitif et ils espèrent désormais que cela changera avec MW2.

Des armes légendaires de la franchise Call of Duty

On parle notamment de l’Intervention, l’un des snipers les plus mythiques de la série Call of Duty. Mais d’autres anciennes armes pourraient également refaire une apparition.

Nous n’avons plus qu’à attendre !