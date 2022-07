Cette astuce géniale dans Warzone permet de se débarrasser des campeurs avec style

Un joueur de Warzone a révélé une méthode créative pour se débarrasser des campeurs de la tour de Rebirth Island et l’astuce infaillible est assez simple à reproduire.

Les joueurs de Warzone ont été gâtés dans la Saison 4 avec trois cartes à choisir après l’ajout de Bonne Fortune au battle royale. Bien que Bonne Fortune ait été un grand succès, les joueurs apprécient toujours leur dose de Rebirth Island.

Bien que la carte soit petite, il y a beaucoup de coins et de recoins où les joueurs peuvent se cacher. Les campeurs ralentissent définitivement le rythme sur Rebirth Island, mais une nouvelle astuce a révélé la façon parfaite de s’en occuper.

De tous les emplacements de camping de Rebirth Island dans la Saison 4, il n’est pas exagéré de dire qu’aucun n’est plus populaire que la tour de l’île. Le sommet de la tour massive est un lieu de camping commun pour les joueurs et ses entrées limitées la rendent difficile à infiltrer.

Cela pourrait changer après qu’un joueur ait posté un clip sur le subreddit Warzone, montrant une astuce de génie pour éliminer les campeurs de la tour sur Rebirth Island.

Comme vous pouvez le voir dans le clip, le meurtre a été rendu possible grâce à une grenade Snapshot et à l’Akimbo Renetti du joueur. Tout d’abord, le joueur a utilisé la grenade Snapshot pour localiser la position de l’ennemi. Il a ensuite tiré vers le haut avec le Renetti pour sécuriser le down.

Cette immobilisation a donné au joueur le temps nécessaire pour effectuer la longue ascension de l’échelle de la tour. Bien que le joueur ennemi ait utilisé un auto-réanimateur, son état de faiblesse lui a permis de le tuer facilement une fois en haut.

Certains joueurs se demandent comment les Renetti ont pu assurer le meurtre à une distance aussi considérable tout en tirant à travers une surface : “Votre pistolet peut tirer à travers le sol ?”

Il semble que la puissance des Pistolets ait également choqué le PO : “C’est la partie qui m’a le plus surpris. Je n’avais pas de FMJ sur le Kar98K ou le Renetti car j’avais mis l’atout Akimbo.” Néanmoins, ils constituent un outil efficace pour débarrasser Rebirth Island des campeurs de la tour.