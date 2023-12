Les fans de MW3 agacés par ces joueurs au « cerveau ramolli »

Un joueur de Modern Warfare 3 affirme que le syndrome du « Cerveau Ramolli » est une réalité. En effet, certains joueurs réclament des changements qui affecteront l’ensemble du jeu, uniquement sur la base de leurs expériences sur des petites cartes.

Dans COD, le moyen le plus efficace de monter en niveau ou de relever des défis se trouve sur les petites cartes. Heureusement, MW3 connaît bien les petites cartes, avec des incontournables comme Rust et Shipment. Plus récemment, Meat a été introduite avec la Saison 1, une autre carte de petite taille sur laquelle s’acharner.

Aussi efficaces ces cartes soient elles, elles sont devenues de plus en plus difficiles à apprécier. Les petites cartes se traduisent par des spawns horribles, qui ne font qu’empirer à mesure que votre équipe avance. Et ces choix de conception de jeu sont jugés « injustes ».

Après avoir joué à Rustment 24/7, les retours de certains joueurs ont atteint un summum historique. Ils exigent désormais des changements radicaux. Cependant, un joueur de MW3 réplique à toutes ces plaintes avec un argument contraire.

Un joueur de MW3 décrit le problème du « cerveau ramolli »

En ouvrant le Reddit de MW3, de nombreux posts abordent des thèmes similaires : problèmes de spawns, animation des armes et joueurs avec des couteaux. L’utilisateur Reddit u/SufficientMarket7648 a lancé un débat brûlant, contrant tous les retours des joueurs. « Le cerveau ramolli Shipment/Rust/Meat est RÉEL », a-t-il déclaré.

Il a continué : « J’ai enfin compris pourquoi tant de gens ici ont des avis si insensés tout le temps, qui sont upvotés à outrance — c’est à cause de Shipment. Vous ne jouez qu’à Shipment et à ses copains. »

« Ces gens réclament des changements qui affecteront tout le jeu uniquement pour Rustment 24/7 ».

L’action constante sur ces petites cartes révèle rapidement les « défauts » du jeu. Les fusils à pompe ne sont pas les pires, mais vous allez perdre contre eux sur une petite carte. De même, les spawns ne sont pas parfaits, mais vous allez forcément spawn sur quelqu’un dans Meat.

Un joueur a parfaitement résumé : « Ces cartes n’ont pas été conçues pour du 6 contre 6, surtout Shipment et Rust. ». Pour les vétérans de la série, Shipment était parfaite pour le Cage Match et le Free-For-All. À plus de 1 contre 1, ces petites cartes deviennent un cauchemar injouable.

Cependant, Sledgehammer Games écoute les retours des joueurs. Ils enquêtent effectivemment sur les spawns dans Rust, même s’il n’y a pas grand-chose qui puisse être fait sur ces petites cartes.

