Activision fête le 20ème anniversaire de Call of Duty avec des soldes

Pour le 20ème anniversaire de sa franchise à succès, Activision a décidé d’offrir une énorme réduction sur chaque titre de Call of Duty.

Call of Duty est un incontournable dans le paysage vidéoludique, étant sans doute la franchise de FPS la plus populaire de tous les temps.

La populaire franchise d’Activision a vu le jour en octobre 2003, avec la sortie du tout premier opus simplement intitulé « Call of Duty ». Année après année de nouveaux opus ont vu le jour, et Call of Duty est devenu l’immense franchise que beaucoup connaissent aujourd’hui.

Alors que la sortie de Modern Warfare 3 approche à grands pas, Activision a décidé de célébrer le 20ème anniversaire de Call of Duty avec une énorme réduction sur tous leurs jeux. En effet, du 12 septembre au 27 septembre 2023, les joueurs peuvent économiser “jusqu’à 67% sur les jeux Call of Duty”, exclusivement via le Xbox Store, Steam ou Battle.net.

Réductions sur le Xbox Store

Call of Duty 2: 9.99€

9.99€ Call of Duty 3: 9.99€

9.99€ Call of Duty 4 – Modern Warfare: 14.99€

14.99€ World at War: 14.99€

14.99€ Modern Warfare 2 (2009): 14.99€

14.99€ Black Ops: 14.99€

14.99€ Modern Warfare 3: 14.99€

14.99€ Black Ops 2: 14.99€

14.99€ Ghosts: 23.09€

23.09€ Advanced Warfare: 23.09€

23.09€ Infinite Warfare: 23.09€

23.09€ Modern Warfare Remastered: 19.99€

19.99€ Black Ops 3: 23.09€

23.09€ WWII: 23.09€

23.09€ Black Ops 4: 23.09€

23.09€ Modern Warfare (2019): 23.09€

23.09€ Black Ops Cold War: 23.09€

23.09€ Vanguard: 34.99€

34.99€ Modern Warfare II: 34.99€

Réductions sur Steam et Battle.net

Black Ops 4: 19.79€

19.79€ Modern Warfare (2019): 19.79€

19.79€ Black Ops Cold War: 19.79€

19.79€ Vanguard: 29.99€

29.99€ Modern Warfare II: 34.99€

Toutes ces réductions sont valables jusqu’au 27 septembre 2023.