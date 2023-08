Activision confirme que Modern Warfare 3 n’est pas un DLC de MW2

Comme Modern Warfare 3 est la suite directe de Modern Warfare 2, de nombreux joueurs craignent que le jeu soit vendu en tant que DLC. Cependant, Activision a officiellement mis fin aux rumeurs en confirmant que Modern Warfare 3 serait commercialisé au prix fort.

Ce n’est plus qu’une question de semaines avant que Modern Warfare 3 soit enfin disponible, ce sera la première fois que deux jeux de la même sous-série sortent consécutivement.

Alors que le reveal approche à grands pas, les rumeurs et les spéculations sur Modern Warfare 3 prennent de l’ampleur. Parmi les multiples suppositions, de nombreux joueurs craignent que Modern Warfare 3 ne soit qu’un DLC de Modern Warfare 2. D’autant plus qu’il a été confirmé que les opérateurs, armes et plans d’armes seront transférés d’un titre à l’autre.

Activision a cherché à mettre fin au débat en confirmant que Modern Warfare 3 sera commercialisé à 70$ lorsqu’il sortira le 10 novembre 2023.

Dans une déclaration à CharlieIntel, l’éditeur a déclaré : “Comme indiqué dans de multiples conférences trimestrielles d’Activision Blizzard, Modern Warfare 3 est une sortie premium. Il sera donc tarifé en conséquence à 70 USD.”

Cela signifie également que les joueurs qui possèdent déjà Modern Warfare 2 ne pourront pas passer à MW3 à un prix réduit, comme beaucoup l’avaient espéré. Au lieu de cela, ils devront acheter la suite au prix fort comme n’importe quelle autre année.

Il y a eu une autre confusion lorsque la page Steam de Modern Warfare 3 a listé le jeu comme un add-on, amenant les joueurs à se demander de nouveau si la suite ne serait pas finalement un DLC. Cependant, il est listé de cette manière en fonction du fonctionnement des applications Call of Duty à l’avenir.

Les jeux CoD sont condensés en un seul lanceur appelé Call of Duty HQ, où les joueurs peuvent accéder à chaque nouvelle sortie et à Warzone en un seul et même endroit. Dans cette optique, Modern Warfare 3 est techniquement un add-on à l’application Call of Duty HQ, bien qu’il s’agisse d’un jeu à 70 $.

Alors que de nombreux joueurs restent sceptiques quant à savoir si Modern Warfare 3 devrait être commercialisé au prix fort alors qu’il reprend un certain nombre de contenus de Modern Warfare et qu’il prend sa suite, il faudra patienter jusqu’au 10 novembre pour voir si cette suite est à la hauteur de son prix.