Battlefield 2042 Saison 5 : Date, armes, carte et plus

La saison 5 de Battlefield 2042 marque le début du contenu de la deuxième année. Voici tout ce que nous savons sur cette nouvelle saison à venir.

Si quelqu’un avait dit que Battlefield 2042 recevrait une deuxième année de contenu après son lancement tumultueux, peu de personnes l’auraient certainement cru.

Des bugs qui cassaient totalement le jeu, des changements clés dans le gameplay et des cartes peu inspirées ont fortement irrité une base de joueurs passionnés.

Avec un nombre de joueurs tournant autour des 20 000, DICE a tout de même fait l’effort de relancer ce jeu en retravaillant les cartes et en faisant revenir les systèmes de classes soulignent un retour aux racines de la franchise.

L’article continue après la publicité

Et la saison 5 qui se profile va rendre hommage aux joueurs dévoués qui sont restés en réintroduisant un environnement bien-aimé et quelques armes familières des jeux précédents. Tout ce que vous devez savoir.

Quand commence la saison 5 de Battlefield 2042 ?

La saison 5 de Battlefield : New Dawn va débuter le 7 juin. Chaque mise à jour est généralement lancée vers 10h.

Trailer de la saison 5 de Battlefield 2042

Dice a révélé une nouvelle bande-annonce du gameplay pour la saison 5 de Battlefield 2042 le 26 mai montrant la nouvelle carte et toutes les nouvelles armes à venir.

Retour sur Battlefield 4 avec Reclaimed

Zavod est une carte emblématique de Battlefield 4 située dans une usine de chars soviétique abandonnée de l’époque de la Guerre froide, avec une forêt autour. Cet environnement est largement considéré comme l’une des meilleures cartes de BF de tous les temps, et les joueurs y reviennent régulièrement.

L’article continue après la publicité

Battlefield 2042 a donc décidé de donner à Zavod un nouveau look et un nouveau nom, Reclaimed. Cette version réimaginée introduit de la neige et quelques emplacements supplémentaires. Reclaimed introduit un bunker fortifié construit directement dans la montagne.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Reclaimed cherche à conserver le même style que BF 2042 tout en puisant dans la nostalgie.

Nouvelles armes et grenades dans la saison 5 de Battlefield 2042

Voici la liste complète des armes et grenades à venir en saison 5.

GEW-46 (Fusil d’assaut) : Le retour d’un des classiques de Battlefield 4, permettant des rafales courtes d’une grande stabilité pour des combats à moyenne distance

(Fusil d’assaut) : Le retour d’un des classiques de Battlefield 4, permettant des rafales courtes d’une grande stabilité pour des combats à moyenne distance BFP.50 aka Desert Eagle (Arme de poing) : Un puissant pistolet qui vous permet d’avoir une arme de poing différente infligeant de lourds dégâts à courte portée

(Arme de poing) : Un puissant pistolet qui vous permet d’avoir une arme de poing différente infligeant de lourds dégâts à courte portée XCE Bar (Fusil à verrou) : Ce fusil à verrou de haute précision dispose d’emplacements d’accessoires supplémentaires pour accompagner sa capacité de neutralisation. Ce qui vous permet de changer ses accessoires rapidement et de vous adapter à vos ennemis, qu’importe la distance

(Fusil à verrou) : Ce fusil à verrou de haute précision dispose d’emplacements d’accessoires supplémentaires pour accompagner sa capacité de neutralisation. Ce qui vous permet de changer ses accessoires rapidement et de vous adapter à vos ennemis, qu’importe la distance Centurion C-RAM (AA Stationnaire)

(AA Stationnaire) Grenade Spring : Une grenade plus petite qui rebondit en l’air avant d’exploser

: Une grenade plus petite qui rebondit en l’air avant d’exploser Grenade antichar : Un lot de grenades qui explosent à l’impact contre les véhicules

: Un lot de grenades qui explosent à l’impact contre les véhicules Mini-grenade : Des grenades réduites que l’on peut lancer plus rapidement et plus loin que des grenades classiques

Système de gestion des escouades

DICE va ajouter un nouveau système de gestion des escouades dans la saison 5 de BF 2042. Les joueurs pourront créer ou rejoindre une nouvelle escouade directement à partir du menu de l’escouade et apparaître sur leurs coéquipiers. Cette fonctionnalité permet également aux membres de l’escouade de donner des ordres comme attaquer ou défendre des objectifs.

L’article continue après la publicité

L’accomplissement des ordres de l’escouade offre plus de XP et donne aux joueurs plus de contrôle sur leur façon de jouer.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la saison 5 de Battlefield 2042.