Baldur’s Gate 3 transforme le rêve d’un joueur en réalité avec un build de catcheur fonctionnel

Un fan de Baldur’s Gate 3 et de catch a remercié les développeurs du jeu de lui avoir permis de créer un catcheur viable.

La stratégie est clé dans le combat au tour par tour cérébral de Baldur’s Gate 3. Il y a une tonne de façons d’exploiter les mécaniques du jeu pour faire fonctionner toutes sortes de builds.

Avec la bonne approche, les joueurs qualifiés peuvent terminer la difficulté la plus élevée du jeu avec son pire sort. Il s’agit de gérer soigneusement les nombreux systèmes RPG de Baldur’s Gate 3 pour faire ce qui vous convient.

Pour l’utilisateur Reddit u/Dya_Ria, l’approche de Larian en matière de gameplay a réussi quelque chose que d’autres jeux n’ont pas réussi à faire selon lui. Rendre un personnage de catcheur viable.

Baldur’s Gate 3 emprunte beaucoup de mécaniques au jeu de rôle sur table Dungeons & Dragons, mais son absence d’une action de catch (grappling) pourrait laisser certains joueurs perplexes face à l’affirmation de u/Dya_Ria. Ne vous inquiétez pas, ils expliquent.

Ils soulignent divers mouvements de projection et des méthodes pour augmenter les dégâts de projection qui donnent plus d’utilité à ces mouvements. À cela s’ajoutent les options pour des drops de coude spectaculaires des classes Barbare Cœur Sauvage et Druide.

Pour être honnête, le catch a eu son emprise sur Baldur’s Gate 3 depuis son lancement. L’une des premières stratégies en un coup était affectueusement appelée ‘Owlbear from the top rope’ (Ours-hibou depuis la troisième corde) et c’est quelque chose.

La capacité de combiner tous ces éléments en un personnage qui se concentre uniquement sur le fait de prendre des ennemis dans leur propre petit ring a captivé u/Dya_Ria. Ils ont couvert de louanges Larian pour avoir créé un système où créer un personnage de catcheur est “non seulement possible, mais optimal”.

Baldur’s Gate 3 s’adresse certainement à ceux qui sont prêts à en découdre et on ne peut qu’imaginer les opportunités de jeu de rôle potentielles.

Honnêtement, la manière dont u/Dya_Ria parle de certains de ces mouvements nous donne envie d’essayer notre propre build de catcheur.