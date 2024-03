Les joueurs de Baldur’s Gate 3 découvrent l’insalubrité choquante de la ville

Ceux qui explorent chaque recoin de Baldur’s Gate 3 se rendent compte que la ville doit sentir assez mauvais, même selon les standards d’une ville médiévale.

Comme l’a souligné un utilisateur Reddit sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, la ville de la Porte de Baldur elle-même doit dégager une odeur pour le moins nauséabonde… tout ça à cause à la Garde d’Acier.

Note : Cet article contient des spoilers de l’Acte 3 concernant la Fonderie de la Garde d’Acier

Ceux qui explorent la Fonderie de la Garde d’Acier dans l’Acte 3 apprennent bien vite la triste vérité derrière les énormes brutes mécaniques qui patrouillent dans les rues de la ville. Créés par Enver Gortash, les Gardes d’Acier contiennent en réalité des zombies dont les cerveaux ont été retirés et infectés par des têtards de flagelleurs mentaux et contrôlés par des cultistes de Bane.

Puisque chaque Construct contient un cadavre en décomposition et qu’il y en a tant qui patrouillent dans les rues de Baldur’s Gate, l’auteur demande « la Garde d’Acier ne devrait-elle pas sentir terriblement mauvais ? »

D’autres ont ajouté que la Garde d’Acier n’est pas le seul facteur qui rendrait la ville assez répugnante. Comme l’ajoute un joueur dans les commentaires, « il y avait une ‘maison des meurtres’ qui puait le cadavre dans cette ville et les gardes ne pouvaient même pas se donner la peine de frapper. » Il a également souligné les divers autres « sous-sols avec cadavres » qui pullulent sous la ville et devraient contribuer à l’odeur terrible de la Porte de Baldur.

Si on peut facilement imaginer que les villes médiévales ne devaient pas systématiquement sentir la rose, la Porte de Baldur met clairement le curseur plus haut. Avec ses immenses créatures métalliques contrôlées par des zombies et des sous-sols remplis de cadavres, tout laisse à penser qu’il vaut mieux respirer par la bouche dans ces charmantes ruelles.