Les joueurs de Baldur’s Gate 3 en ont assez de ce PNJ trop intrusif

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 sont agacés par un certain PNJ qui ne cesse de leur dire quoi faire, malgré le fait que le jeu leur permet de prendre leurs propres décisions.

Au début du jeu, les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont l’option de créer et même de personnaliser leur propre Gardien, un PNJ qui les guidera essentiellement tout au long de leur aventure.

En plus d’apparaître dans les cinématiques, il peut également offrir des conseils et même avertir les joueurs s’ils tentent de faire quelque chose qui entraînera le chaos.

Mais malgré ses intentions de vous guider, les joueurs ont exprimé leur mécontentement d’être dictés dans leurs actions. Une personne a même mentionné qu’il est équivalent à un “chat Twitch intégré.”

Dans un fil de discussion Reddit abordant le comportement du Gardien, les joueurs ont partagé certains incidents qui les ont ennuyés avec ce PNJ.

“Quand le ‘gardien’ est genre ‘essaie autre chose’, genre mec, arrête de backseater. Je ne vais pas manger de putain de têtard. Je m’en fiche si ça me rend plus puissant. Je dis non aux drogues,” a écrit une personne.

D’autres dans les commentaires ont partagé une expérience similaire, et une personne a même souhaité qu’il y ait une option pour rendre ce PNJ muet. Ils ont dit, “Je me fous de ce qu’il a à dire. J’ai fait plusieurs playthroughs complets.”

Un autre joueur a affirmé être agacé parce que le PNJ ne cesse de dire, “Hé, il y a un parasite dans ce cadavre !”.

Ils ont dit, “Oui, je sais, je vais le jeter dans le coffre de mon camp comme tous les autres. Je ne vais pas manger vos limaces mentales.”

“‘Ça ne marchera pas !’ Va te faire f, sal*pe, ça avait 70% de chances de marcher, et tu le sais très bien,” un autre a ajouté.

Pour les non-initiés, le Gardien dans Baldur’s Gate 3 suggère aux joueurs de manger des têtards pour devenir plus puissants. Bien que cela dépende du choix du joueur, le Gardien vous notifiera quand même s’il y a un têtard à proximité, quoi qu’il arrive.