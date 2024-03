Le glitch du “filtre divin” de Vlaakith dans Baldur’s Gate 3 surprend les joueurs

Voir Vlaakith sans son “filtre divin” dans Baldur’s Gate 3 a provoqué des réactions intéressantes au sein de la communauté.

Baldur’s Gate 3 a remporté plusieurs prix depuis le lancement du jeu en août 2023. Même maintenant, le chef-d’œuvre de Larian Studios conserve son élan, considérant que le jeu est toujours dans le top dix des jeux sur Steam en fonction des joueurs simultanés.

Mais il va sans dire que le jeu a aussi sa part de glitchs et de bugs qui arrivent occasionnellement à certains joueurs, comme tout autre jeu.

Bien que certains d’entre eux donnent sans doute des résultats hilarants, ce glitch visuel particulier de Vlaakith a pris les joueurs au dépourvu, entraînant même des réponses intéressantes de la communauté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Baldur’s Gate 3 : Le mystère de Vlaakith sans son filtre divin intrigue les joueurs

Comme vu dans un fil Reddit, un joueur a partagé des images d’un glitch qui a fait apparaître Vlaakith sans son “filtre divin”.

Normalement, Vlaakith aurait des yeux lumineux et une aura brillante autour de son corps, mais à cause de ce glitch visuel, tout son aspect intimidant et divin a disparu.

Voyant ce phénomène, les joueurs se sont rapidement précipités pour partager leurs pensées dans les commentaires. Étonnamment, certains joueurs ont trouvé que Vlaakith semble encore plus terrifiante sans le filtre.

“Je préfère en fait. Je la trouve bien plus effrayante sans la lueur divine,” a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a affirmé que c’est probablement parce qu’elle a l’air “moins caricaturale” de cette façon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Elle est en fait bien plus effrayante ici,” a ajouté un autre.

D’un autre côté, certains joueurs ont rapidement saisi cette opportunité pour faire des blagues et partager des réponses légères. Un utilisateur a écrit : “Elle ressemble à une grand-mère zombie.”

“Quand le filtre Snapchat échoue,” a plaisanté un autre utilisateur. Un autre utilisateur a même mentionné : “Ah, mamie Vlaakith a l’air triste.”

Bien que les glitchs ne soient rien de nouveau dans Baldur’s Gate 3, celui-ci semble être l’un de ceux qui ont suscité des réponses amusantes de la part des joueurs.

L’article continue après la publicité