Baldur’s Gate 3 dévoile des nouvelles décevantes pour les fans

Les sorties de DLC et une suite sont hors de question pour Baldur’s Gate 3, selon le PDG de Larian Studios, Sven Vincke.

Les développeurs de Larian ont exprimé par le passé un intérêt pour la production de DLC. S’adressant à IGN lors de la Gamescom 2023, le directeur de produit senior, Tom Butler, avait simplement noté que l’équipe souhaitait faire plus dans l’univers de DnD.

Butler n’avait pas donné de détails, laissant ainsi les joueurs se demander si le studio développerait du nouveau contenu post-lancement ou s’il commencerait à réfléchir à des plans pour une suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré cette incertitude, Baldur’s Gate 3 a continuellement reçu des mises à jour régulières qui améliorent l’expérience. Mais lorsque ce soutien prendra fin, Larian se détachera de la propriété Donjons et Dragons.

Les développeurs de Baldur’s Gate 3 ne feront pas de DLC, déclare le patron de Larian

IGN rapporte que lors d’un panel de la GDC le 21 mars, le PDG de Larian, Sven Vincke, a révélé qu’il n’y avait aucun plan pour du nouveau contenu pour Baldur’s Gate 3. Ainsi, les fidèles de BG3 ne devraient pas s’attendre à des DLC, des extensions, ou même un Baldur’s Gate 4 de la part de l’équipe de développement primée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au lieu d’élargir leur histoire existante de Baldur’s Gate, Vincke a expliqué qu’il prévoyait de faire quelque chose d’autre en dehors de DnD, selon IGN.

Larian Studios

Ce que pourrait être ce “quelque chose d’autre” reste pour l’instant un mystère. Par conséquent, tout ce qui concerne l’avenir de Baldur’s Gate sera entièrement entre les mains de l’éditeur Wizards of the Coast.

Bien que l’absence de DLC et d’une suite en décevra plus d’un, Larian a largement soutenu Baldur’s Gate 3 dans les mois suivant son lancement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et chaque morceau de ce contenu est arrivé via des mises à jour gratuites, l’une d’elles incluant une séquence d’épilogue jouable présentant certains des meilleurs écrits du RPG. Un mode Honneur, plusieurs ajustements basés sur les personnages, et bien plus encore, ont également été mis en ligne après la sortie.

Peu importe où Larian ira ensuite, un public captif est sûr de suivre avec impatience.