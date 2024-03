Un débutant de Baldur’s Gate 3 choqué par une scène d’amour inattendue

Les romances sont une partie intégrante du cycle de jeu de Baldur’s Gate 3. Cependant, un joueur a été traumatisé après avoir assisté à des scènes de romance de son ami avec l’Empereur et Halsin.

La discussion a été initiée par un utilisateur de Reddit qui a affirmé : « Je pense que je viens de traumatiser mon ami. » Il a ensuite déclaré : « Nous sommes en train de faire notre première partie et nous avons atteint l’acte 3. Nous décidons de nous reposer et une séquence de rêve commence. » Il a continué : « Je vois une option pour romancer l’Empereur et je devais juste l’essayer. Eh bien, son rêve est certainement plus court que le mien, et donc il m’a rejoint pour voir ce qui me prenait tant de temps… Juste pour voir mon Tav tripoter des tentacules. »

La scène d’amour de Baldur’s Gate 3 qui laisse les nouveaux joueurs bouche bée

Il a également mentionné : « J’aurais aimé que l’histoire s’arrête là, mais nous continuons. Le lendemain, je parle à Halsin et j’obtiens une scène de romance. Ouais, devinez quand mon ami se joint à moi pour voir pourquoi je prends tant de temps ? Yup. » Finalement, il a conclu : « Je ne pense pas qu’il verra les calamars ou les ours de la même manière de sitôt. »

D’autres joueurs ont également rejoint la conversation, car ils ont trouvé cette interaction assez drôle. Un utilisateur a déclaré : « L’Empereur ne promet-il pas d’effacer la mémoire de vos compagnons ? Quel menteur ! » Un autre utilisateur a ajouté : « Mon gars a dit qu’il avait vu une option pour romancer l’empereur et il devait absolument l’essayer. »

Un joueur a également affirmé : « La scène de romance avec l’Empereur est tellement bonne. » Enfin, l’un des joueurs a commenté : « Ton ami semble beaucoup jeter un œil à tes moments privés. Peut-être pas des accidents après tout. »

Baldur’s Gate 3 vous offre la possibilité de romancer presque tous les compagnons (à part les PNJ). Cependant, certaines de ces scènes de romance peuvent être discutables selon vos goûts. Par conséquent, pour une personne moyenne, ces scènes de romance peuvent sembler traumatisantes. Cependant, c’est la beauté de ce jeu, car il pousse les joueurs à faire l’impensable.

