Baldur’s Gate 3 “nerf” les romances, les joueurs sont déboussolés

Un récent correctif de Baldur’s Gate 3 a apporté des modifications aux romances. Les joueurs sont partagés face aux compagnons moins “chauds” qu’auparavant.

Depuis sa sortie officielle en septembre 2023, Baldur’s Gate 3 a reçu une pléthore de correctifs et de mises à jour plus ou moins conséquentes, dans le but de corriger les bugs, d’optimiser les performances du jeu , et même de peaufiner quelques fonctionnalités.

Cependant, les modifications apportées à Baldur’s Gate 3 ne font pas systématiquement l’unanimité au sein de la communauté. Récemment, Larian Studios s’est attaqué aux relations de romance entre les compagnons, en mettant un petit coup de frein sur les avances faites par les compagnons, qui se déclenchaient auparavant très tôt dans le jeu.

Larian Studios

Cette mise à jour stupide a tout “dé-libidineusé”

Exprimant ses frustrations sur Reddit, un utilisateur a expliqué la triste soirée que son personnage a passé au campement après l’assaut do Bosquet des Druide. Alors que sa première partie de BG3 l’avait mis face à une horde de compagnons en rut, notre aventurier n’a trouvé personne pour partager sa couche lors de sa seconde partie.

“Lors de ma première partie, tout le monde voulait faire crac-crac avec mon personnage. Mais cette fois, Ombrecœur a le cafard (soit, il y a quelques actions qu’elle n’a pas apprecié, mais quand même…)

Wyll a besoin de “se recentrer”, Gayle dit qu’il a trop bu et que moi pas assez, Lae’Zel dit que je ne serai pas seul ce soir et passe donc son tour, et Karlachu… et ben elle ne peut pas.”

Beaucoup d’autres joueurs ont partagé cette frustration, expliquant que “Ce nouveau correctif a vraiment gâché ma seconde partie, non seulement la romance est nerf, mais aucun des compagnons ne réagit ou ne se soucie de ce qui se passe”, suggérant des changements plus importants que beaucoup ne l’avaient réalisé.

“Le patch 3 a été vraiment difficile, sérieusement”, a déclaré un joueur de Baldur’s Gate 3 expliquant que, malgré un haut niveau d’approbation, les joueurs étaient repoussés par leurs compagnons.

Cependant, d’autres joueurs ont rappelé la raison probable de ces changement : “Lors du dernier correctif, ils ont nerfé la romance. La raison est que les gens se plaignaient de se faire draguer constamment. Il faut maintenant un niveau d’approbation plus élevé, ils ne diront plus qu’ils veulent goûter la sueur qui coule de vos muscles lorsque leur opinion de vous est neutre ou négative. Il faut maintenant un niveau d’approbation élevé.”.

Certains joueurs aimeraient que Larian Studios modifie plus en profondeur le système de romance : “J’aimerais qu’il y ait des options de dialogue clairement coquines qui déclencheraient des conséquences romantiques au lieu que l’approbation les rende fous de désir”. En effet, lier la romance à l’approbation peut mener à des situations un peu étranges lorsqu’on croit simplement entretenir une relation amicale avec un compagnon.

D’autres ont suggéré d’ajouter un “curseur de libido. Laissez-nous ajuster à quel point nos compagnons sont frénétiquement excités.”

Il semble que, dans la vie réelle que dans les jeux vidéo, la romance est un sujet brûlant qui n’est jamais aussi simple qu’il n’y paraît.