Ces trous du scénario de Baldur’s Gate 3 repérés par les joueurs

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 partagent avec enthousiasme leurs aventures sur la Côte des Épées avec d’autres passionnés de RPG. Et voici ce que la communauté dit sur certains trous du scénario qu’ils ont repérés et qui n’ont aucun sens dans la logique du jeu.

Baldur’s Gate 3 est une épopée de survie, de camaraderie, et surtout, d’exploration de donjons. Mais lorsque Tav et sa compagnie ne combattent pas les forces du mal, ils sont principalement occupés à piller, fouiller ou errer sans but. Alors, quels sont les trous de scénario les plus notoires du jeu ?

Même le jeu le plus célèbre de 2023 a des défauts, principalement liés à certains aspects du lore et de l’histoire. C’est du moins ce que semblent penser de nombreux joueurs qui ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour débattre des moments qu’ils aiment le moins de l’histoire derrière l’un des plus grands RPG de tous les temps, après avoir partagé les moments les plus amusants.

L’utilisateur de Reddit u/Nemarus a posté ceci et a dit : « Quel élément de l’intrigue ou sous-intrigue ne marche pas selon vous ? » Une discussion a éclaté dans la communauté Reddit de Baldur’s Gate 3, et la plupart des joueurs ont commencé à partager leurs moments de « non-sens scénaristique » dans le jeu. Attention, de nombreux spoilers à suivre.

Le joueur a également fourni certaines des incohérences les plus critiques de l’intrigue, à savoir : la connexion entre Karlach et la Fonderie, qui n’est pas du tout expliquée clairement, ou encore la confusion concernant l’âge du généralVoss.

Certains joueurs se sont empressés d’expliquer ces trous de scénario, en commençant par le plus notoire : l’âge de Voss. Au cours de l’arc principal de l’histoire, Voss est un personnage récurrent dans la quête de Lae’zel, il est important pour elle et développement.

Mais aussi, pour le reste de l’équipe, puisqu’il détient la clé de la survie du groupe. Dans la dernière partie de Baldur’s Gate 3, les joueurs découvrent que Voss est celui qui a vaincu Orphée, ce qui le rendrait vieux d’au moins 10 mille ans.

L’un des vétérans de D&D présent dans la discussion a expliqué ceci : « Les Giths sont effectivement immortels, bien plus que les elfes, même si leur durée de vie est d’environ 200(??) ans. Lorsque vous êtes sur le plan astral, le temps passe normalement, mais cela ne vous affecte pas, donc vous ne vieillissez pas, n’avez pas besoin de manger, de dormir, etc. » – avant de préciser comment cela fonctionnerait pour Voss :

« Cependant, lorsque vous revenez sur n’importe quel autre plan, tout ce temps perdu vous rattrape immédiatement. Les Giths ont développé un sort pour contrer cet effet, ils suspendent essentiellement l’effet de ‘rattrapage’ pendant 24 heures, donc un général de guerre Giths qui a 1000 ans peut le lancer et passer une journée sur le plan matériel sans problème, mais ils doivent se tirer d’affaire rapidement ou ils se transforment en poussière ».

Ensuite, un autre joueur a également souligné le défaut dans la relation entre Karlach et la Fonderie : « Karlach et la Fonderie. Son cœur était littéralement le prototype sur lequel ils ont basé les cœurs des Défenseurs d’Acier. S’ils pouvaient les faire fonctionner, ils auraient pu réparer son cœur. Nous avions plein de métaux infernaux raffinés qui traînaient. Ne pas le réparer alors que nous avions clairement les bonnes personnes et les matériaux nécessaires était stupide ».

Bien que cette incohérence reste à résoudre, un autre joueur a proposé une raison possible pour la conclusion inévitable et douloureuse de Karlach : « On dirait qu’ils ont abandonné la fin de l’histoire de Karlach à la dernière minute parce qu’ils voulaient un personnage que vous pouviez utiliser pour le plan d’Orphée si vous refusiez de le faire vous-même ».

Le reste des trous de scénario exposés par de nombreux joueurs, bien qu’ils restent principalement inexpliqués, pourrait n’être qu’à un livre de lore d’être résolus et prouvera que ce n’est qu’une partie de la conception narrative incroyablement vaste et riche qui se cache derrière Baldur’s Gate 3.

Si vous souhaitez suivre l’actualité du RPG de Larian Studios, nous vous invitons à suivre notre rubrique dédiée à Baldur’s Gate 3.