Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 19 : date et heure de sortie et spoilers

Les tragédies à Shibuya sont loin d’être terminées : l’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présentera à nouveau un moment déchirant. Voici la date de sortie et les principaux spoilers.

Les fans de Jujutsu Kaisen n’ont pas encore accepté la mort tragique de Nanami. Et pourtant, il va falloir faire le deuil rapidement pour affronter ce qui arrive dans l’épisode 19 de la saison 2, qui promet une autre scène toute aussi bouleversante.

Après les adieux terribles à l’un des personnages préférés des fans (et des animateurs), Nanami, l’anime s’était concentré sur le combat entre Mahito et Yuji. Mais alors que ce dernier affronte le vrai corps de son ennemi juré, un double se retrouve face à Nobara. Date de sortie, spoilers : on vous en dit plus sur l’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le jeudi 30 novembre sur Crunchyroll. Et selon leur calendrier habituel, il sera diffusé dès 19h en version sous-titrée.

Spoilers de l’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

L’épisode 19 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen poursuivra le combat de Nobara contre le double de Mahito. Malgré les multiples avertissements l’enjoignant à quitter Shibuya, Nobara a refusé de partir alors que ses amis se battaient de toutes leurs forces. En tentant de tuer Nobara, Mahito réalise que sa Résonance a la capacité de blesser son âme. Elle est ainsi son ennemi naturel, tout comme Yuji.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

crunchyroll

De plus, même si elle attaquait le double de Mahito, les dégâts seraient transmis à son corps original, que Yuji combat à ce moment-là. Au milieu de la bataille, Nobara et Yuji s’unissent pour vaincre Mahito. Néanmoins, comme Mahito l’avait prévu, il brise émotionnellement Yuji en portant un coup fatal à Nobara juste sous ses yeux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tenant son visage, que Mahito a touché, la jeune exorciste se remémore ses jours d’enfance avec Fumi et Saori, puis ses jours de lycée avec Megumi, Yuji, leur sensei Gojo, et les deuxièmes années. Juste avant de s’effondrer, Nobara demande à Yuji de dire à tout le monde que “Ce n’était pas si mal“.

Yuji s’effondre littéralement et arrête de combattre Mahito. Cependant, alors que Mahito est sur le point de l’achever, Aoi Todo arrive sur les lieux en compagnie d’Arata Nitta. La technique d’Arata lui permet de stopper l’hémorragie de Nobara, mais il ne peut pas la soigner. Après lui avoir administré les premiers secours, il l’emmène pour tenter de la sauver dès que possible. Mais il ne sent pas son pouls et n’est pas très confiant concernant ses chances de survie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rendez-vous donc ce jeudi pour voir la suite du Drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen.