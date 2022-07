FIFA 23 ajoute la coupe du monde féminine et les clubs internationaux

Martin Thibaut . il y a 19 heures

FIFA 23 a reçu sa première bande-annonce officielle, qui regorge de nouvelles fonctionnalités. L’une des plus importantes est la révélation que FIFA 23 proposera pour la première fois des ligues féminines nationales.

Après des semaines et des semaines de fuites et de rumeurs, FIFA 23 a été officiellement dévoilé alors qu’EA se prépare à faire ses adieux à la série avant de la rebaptiser EA SPORTS FC.

La première bande-annonce laissait entrevoir de nombreux changements de gameplay intéressants et de nouvelles technologies pour faire de FIFA 23 le jeu de football le plus immersif à ce jour. Cependant, une nouveauté en particulier aura attiré l’attention des joueurs.

EA s’est engagé à faire de FIFA 23 le titre de football le plus “inclusif” à ce jour, comme en témoigne l’inclusion de Sam Kerr sur la couverture de l’édition ultime. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les fans pourront désormais incarner des équipes de clubs emblématiques du monde du football féminin et participer à la Coupe du monde féminine.

EA SPORTS

Le football féminin a été ajouté aux jeux FIFA pour la première fois dans FIFA 16, lorsque des équipes internationales ont été rendues jouables dans Kick-Off avec des noms, des kits et des badges sous licence. Malheureusement, au cours des années qui ont suivi, le côté féminin du sport n’a pas reçu beaucoup d’attention.

Dans FIFA 23, tout cela est sur le point de changer, puisque la Barclays Women’s Super League d’Angleterre et la Division 1 Arkema de France rejoignent la liste des équipes de club. Cela signifie que des équipes féminines de premier plan comme Chelsea, Manchester City et Lyon figureront dans le jeu, ainsi que leurs stades. 24 clubs féminins supplémentaires viendront s’ajouter aux plus de 700 équipes présentes dans FIFA 23.

Nous devrons attendre de voir comment ces nouveaux clubs seront mis en œuvre. Jusqu’à présent, le football féminin s’est limité à des matchs Kick-Off, mais avec un choix d’équipes plus important que jamais, un mode Carrière féminin n’est peut-être pas à exclure.

La bande-annonce a également confirmé que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, sera intégrée à FIFA 23 en même temps que le tournoi masculin. Le mode Coupe du Monde a été incroyablement populaire à chaque fois qu’il a été présenté, alors la possibilité de jouer aux deux compétitions ravira sans aucun doute les fans.

Reste à voir si cette nouvelle adition sera plus qu’un simple coup marketing pour EA.