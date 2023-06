Comment jouer à Riotfall : le mode Roblox inspiré de Call of Duty

Riotfall, le mode de jeu FPS de Roblox inspiré de Call of Duty, connait un gigantesque succès. Voici comment plonger dans l’action.

Roblox propose une grande variété de modes de jeu, chacun offrant une expérience unique. Les joueurs peuvent apprécier l’esthétique cubique et le gameplay de jeux comme Blox Fruits et Driving Simulator en jouant avec leurs amis ou d’autres personnes sur un serveur.

Les utilisateurs qui cherchent un lieu pour explorer librement une variété de jeux ont fait de la plateforme métavers leur destination de choix. Bien que les jeux Roblox soient parfois critiqués pour leur aspect “cartoon cubique”, des jeux comme Riotfall viennent prouver que Roblox offre des expériences taillées pour tous.

Ce jeu de tir à la première personne (FPS) s’inspire des fonctionnalités multijoueurs de Call of Duty et est en train de s’imposer comme une véritable alternative à la licence de jeux de tir phare d’Activision.

Plutôt que de nous croire sur parole, pourquoi ne pas vous aussi vous laisser séduire par un petit tour sur Riotfall ?

Rodeo Interactive a créé le jeu Roblox Riotfall en utilisant uniquement Roblox Studio et la vaste bibliothèque de contenus de la plateforme. Le jeu a été lancé pour la première fois en 2022 dans le cadre d’un test Alpha, et il a immédiatement acquis une popularité mondiale après avoir étonné les streamers du monde entier.

Beaucoup dans la communauté du jeu ont été choqués par son aspect réaliste et la reproduction précise des mécaniques et de l’interface utilisateur des modes multijoueurs de Call of Duty. Bien qu’il soit encore en bêta, le jeu est rapidement devenu l’un des jeux de tir les plus populaires de Roblox.

Suivez ces étapes pour jouer à la dernière version bêta de Riotfall :

Rendez-vous sur la page Roblox officielle de Riotfall Cliquez sur le bouton vert Play Si vous avez déjà installé Roblox, le jeu se lancera immédiatement

Si vous n’avez pas Roblox, cliquez sur “Télécharger et installer Roblox”

Une fois que vous êtes connecté, choisissez votre équipement et plongez dans l’expérience complète. Comme avec d’autres jeux de tir à la première personne, l’arsenal de Riotfall est vaste et réaliste.

Pour bien commencer, nous vous conseillons d’attacher une lunette point rouge à un fusil d’assaut pour en faire l’une des armes les plus efficaces du jeu, permettant aux joueurs de toucher régulièrement leurs cibles. Deathmatch, Domination et Free-for-All sont les trois options de jeu disponibles pour les joueurs au début de chaque tour.