Rainbow Six Siege Saison 3 Année 7 – Opération Brutal Swarm : Date, nouvel agent, carte…

Ubisoft a dévoilé les détails d’Opération Brutal Swarm. Au programme, un nouvel agent, une nouvelle carte, des améliorations de gameplay…

L’Opération Brutal Swarm est sur le point de prendre place dans Rainbow Six Siege, à l’occasion de la Saison 3 de l’Année 7 de l’incontournable FPS tactique d’Ubisoft.

On vous emmène à la découverte des nombreux changements et nouveautés prévus pour cette nouvelle saison palpitante !

Sommaire

Avant d’entrer dans le vif du sujet avec le contenu de la Saison 3 Année 7, jetons un coup d’œil au calendrier. La nouvelle saison et la lancement de l’Opération Brutal Swarm sont prévus pour le mardi 6 septembre 2022 sur toutes les plateformes.

Nouvel Agent : Grim

Le nouvel agent de Rainbow Six Siege qui fera son apparition à la Saison 3 est Grim.

Ce nouvel attaquant originaire de Singapour est un véritable maître de la survie et de la collecte d’information. Sa vitesse élevée lui permet de se faufiler partout et de toujours avoir une longuer d’avance sur la défense, même si sa santé faible en font une cible facile en cas de mauvais placement.

Le gadget de Grim est le lanceur de ruchs KAWAN. Ce dernier tire un projectile qui laissera un dispositif au sol. Ce dernier libère un essaim d’abeilles qui prendra soin d’attaquer tout défenseur assez imprudent pour passer dans la zone d’effet.

Une fois que les abeilles ont pris un Agent pour cible, elles envoient des pings réguliers à Grim et son équipe, et ce jusqu’à ce que les abeilles tomber à court d’énergie.

Côté arsenal, Grim est équipé d’un 552 Commando ou d’un SG-CQB en arme principale ainsi que d’un P229 en arme secondaire.

Nouvelle carte : Stadium Bravo

Ubisoft

Nombre de joueurs de Rainbow Six ont adoré la carte Stadium, et c’est pourquoi Ubisoft a décidé d’en proposer une version permanente avec Stadium Bravo.

Construite à partir d’éléments d’autres cartes, Stadium Bravo propose des challenges stratégiques uniques. En effet, ses nombreuses vitres blindées rendent la prise d’information bien plus simple, transformant l’affrontement en véritable guerre de l’intel.

Équilibrage des Agents et des armes

Déjà annoncés lors de la Saison 2, des changements pour Finka et les pistolets-mitrailleurs sont prévus au cours de l’Opération Brutal Swarm.

Plus tard dans la Saison, ce sont Dokkaebi et Rook qui auront droit à un peu d’attention. La bombe de Dokkaebi affectera également les joueurs éliminés alors que les plaques d’armure de Rook confèretont la capacité Résistances aux alliés qu’elles protègent.

Parmi les changements plus globaux, on peut noter une refonte du recul. Cette dernière n’oèrera pas les mêmes changements sur PC et sur Console, puisqu’une version spécifique de cette refonte est pensée pour l’usage d’une manette.

Enfin, l’arsenal des Agents s’étoffe ! Plusieurs Agents verront la Grenade IEM débarquer dans la liste de leurs accessoires, et la liste des accessoires d’armes sera elle aussi élargie.

Extension des bans de cartes

Ubisoft

Rainbow Six propose un choix conséquent de cartes, et il était grand temps pour Ubisoft de passer de passer son système d’interdiction de 3 à 5 cartes.

Ainsi, les joueurs auront plus de choix dans leur ban, approfondissant encore un peu plus le panel stratégique à leur disposition.

Changements pour la carte Tactique

Les attaquants auront désormais plus d’informations affichées sur la carte tactique pendant la préparation. Les agents peuvent désormais voir la liste des emplacements disponibles restants pour les défenseurs, ainsi que les emplacements d’objectifs et les étages associés lorsqu’ils sont découverts par l’équipe attaquante.

Signalement des tricheurs

Vous suspectez un joueur d’avoir triché mais vous voulez en avoir le cœur net ? Vous pouvez dorénavant signaler les tricheurs depuis l’outil de replay. En effet, rien de tel qu’un bon enregistrement pour constater les comportements suspects qui méritent un petit coup d’œil de la part d’Ubisoft.

Mise à jour du système de réputation

Ubisoft

Toujours dans le cadre de la gestion des comportements problématiques, la Phase 2 du système de réputation sera lancée au cours de l’Opération Brutal Swarm.

Lorsque le système repèrera un joueur abusant du chat pour propager des messages agressifs ou haineux, il rendra par défaut ces joueurs muets pendant 30 matchs.

Ainsi, seuls les joueurs ayant activé l’option permettant de communiquer avec ces joueurs punis pourront recevoir leurs communications. Par défaut, vous ne serez plus parasité par les communications de joueurs punis.

Approfondissement du lore : Nighthaven

Ubisoft

Après Wolfguard, c’est au tour d’une nouvelle escouade d’être mise en lumière. Découvrez Nighthaven, un groupe de mercenaires motivés avant tout par l’argent, et qui n’hésite pas à vendre ses services au plus offrant.

Les Agents de Nighthaven sont lourdement armés, et équipés de gadgets de pointe pour mener à bien leurs périlleuses missions.

Parmi les agents concernés, on retrouve Finka, Pulse, Ela, IQ, Smoke, Kali, Wamai, Aruni, Ace, Osa et bien sûr Grim.

Réductions pour la boutique

Un nouvelle remise débarque dans la boutique, et tous les joueurs disposant du Battle Pass pourront en profiter. En effet, les détenteurs d’un Battle Pass profiteront d’une remise de 10% sur tous les articles de la boutique. De plus, il est désormais possible d’acheter un Battle Pass pour un ami.

Pour ne rien rater de l’actualité de Rainbow Six Siege, rendez-vous sur le site officiel d’Ubisoft.