Les Routes de Pokémon Go ont besoin de plus qu’un simple lot de consolation

Il semble que Niantic envisage de donner un coup de pouce aux Routes avec la mise à jour de Pokémon Go du 20 mai.

Les dresseurs qui mettront à jour le jeu mobile vers la dernière version pourront gagner de nouvelles médailles centrées sur les Routes.

La médaille de Navigateur Expert se décline en Bronze après 10 Routes complétées, en Argent après 50, en Or après 200 et en Platine après 600. Cependant, ces médailles ne constituent guère une incitation pour les dresseurs à explorer davantage les Routes dans Pokémon Go.

La plupart des médailles, comme celle de Navigateur Expert, n’offrent aucune récompense en jeu une fois obtenues. Même pas la médaille Platine.

Cela a conduit certains fans à débattre des mérites de l’exploration et de la complétion des Routes, car de nombreux dresseurs ont déjà récolté les récompenses limitées qu’elles offrent.

Dans un post sur le subreddit SilphRoad, des dresseurs ont suggéré des moyens possibles pour que Niantic génère plus d’engagement autour des Routes.

Niantic

“Si Niantic veut vraiment susciter de l’intérêt pour les Routes, ils devraient organiser un événement où la limite quotidienne de cellules de Zygarde est augmentée de trois à dix ou plus,” a suggéré un fan.

Cela découle d’une récente fuite, compilée par Pokemon Go Hub, qui suggère qu’une future mise à jour permettra aux dresseurs de gagner trois cellules de Zygarde au cours d’une seule Route au lieu d’une seule.

En plus de ce changement, le leak fait allusion à des récompenses pour la complétion partielle des Routes, la possibilité d’archiver des Routes, plus de tags de Routes, et une nouvelle quête liée aux Routes.

Bien qu’il y ait des récompenses pour compléter les Routes, telles que des bonus de PX, des cœurs de compagnon augmentés, et une variété d’objets aléatoires, cela ne semble pas suffisant.

De plus, les fans ont affirmé que Zygarde n’est pas une incitation attrayante pour continuer à explorer les Routes. Beaucoup ont déclaré qu’il est trop difficile de collecter les cellules de Zygarde pour le moment, et certains qui ont terminé la collecte de Zygarde étaient insatisfaits du résultat.

Si la fuite mentionnée s’avère exacte, l’augmentation du rendement des cellules de Zygarde pourrait être un bon changement, mais il est clair que les dresseurs attendent plus des Routes de Pokémon Go.